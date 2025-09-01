9月1日は「防災の日」。県内でも各地で防災訓練が行われています。



そして9月1日は、2024年の元日に発生した「能登半島地震」から、ちょうど1年8か月となります。



県内でもその被害の影響は続いていて県が8月29日に発表した最新の被害状況によると、住宅被害は2万5209棟となっています。



改めて、県内の被害状況を確認します。



■人的被害（計60人）

・死亡 6人（※全て災害関連死）

・重傷 11人

・軽傷 43人





■新潟市の液状化被害は石川県全体の2倍以上

■住宅被害・全壊 111棟・半壊 4148棟・一部破損 2万936棟・床下浸水 11棟■非住宅被害・その他（半壊以上） 68棟県内30市町村でもっとも被害が多かったのは県都・新潟市でした。最新の県の発表では新潟市で32人死傷、住宅被害は1万8547棟にのぼっています。当時、能登半島地震の発生により新潟市では震度5強の揺れが襲い、西区では広い範囲で液状化現象が起きました。液状化によって自宅周辺のマンホールが隆起し、生活用水に砂が混ざるなど8か月ほど水道水が利用できなかった住民もいました。

新潟市での液状化による被害は約1万棟。石川県全体の2倍以上にのぼりました。



新潟市では将来の地震に備えた液状化対策工事を検討していて、8月から説明会を開いています。



工事費用は住民も負担することになりますが、現時点でその具体的な金額は明らかになっていません。



〈住民は〉

「1軒でも合意がないと了解とれないとだめだよということですから。合意形成を誰が中心になってやるんですかということなので」



こうした住民の声に対し、新潟市の中原市長はモデル地域での試算をもとに住民が負担する金額の見通しなどを示す考えを明らかにしています。市は「街区液状化対策室」を設置し対策工事に向けた環境づくりを進める考えです。



新潟市はこれまで被害にあった住宅について、“り災証明書”を発行していますが申請期限はことし12月26日としています。



地震発生から1年8か月。影響は各地でいまも続いています。