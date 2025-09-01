「自分はメッシじゃない」シティ、20年ぶりに開幕3試合で2敗…ロドリ、サッカーは組織でやるものと主張

2023-24シーズンまでプレミアリーグを4連覇していた強豪マンチェスター・シティ。

だが、昨シーズンは一時絶不調に陥り、最終的には3位となった。

そのシティは8月31日に行われたプレミアリーグ第3節で三笘薫擁するブライトンに1-2で敗戦。

前半にアーリング・ハーランドの得点で先制するも、後半に39歳ジェームズ・ミルナーのPKで追いつかれ、終了間際に三笘のアシストから決勝点を奪われた。

シティのスペイン代表MFロドリは、試合後にこう話していた。

「自分はメッシではない。復帰してチームを勝たせまくるような存在ではない。

これはコレクティブなものだ。これまで勝ったときも自分にはチームメイトたち全員が必要だった。

自分はベストなレベルを取り戻さなければいけないし、全員で向き合う必要がある。（サッカーは個人ではなく）コレクティブなスポーツだ」

2024年にバロンドールを受賞したロドリは守備的MFであり、リオネル・メッシのようなタイプではない。

また、彼は昨年9月に前十字靭帯断裂の重傷を負い、今年5月に復帰したが、まだベストコンディションには戻っていないと感じているようだ。

シティはこれで開幕3試合で2敗となったが、これは2004-05シーズン以来のこと。過去に開幕3試合で2敗しながら、プレミアリーグで優勝したのは、1992-93シーズンのマンチェスター・ユナイテッドしかいない。

ロドリは「（早くも2敗したことを世間がどう思うかは）気にしていない。人々は好きなように考えることができる。我々はハードワークして、自分たちに集中しなければいけない。シーズン終わりに話そうじゃないか」と語っていた。