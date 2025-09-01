ラネットは1日、MVNOサービス「BIC SIM」で9月から始まるキャンペーン情報を発表した。これから契約するユーザーと既存ユーザーも利用できるキャンペーンが開始されている。

新規契約、他社からの乗り換えユーザー向け

音声SIM割引

11月30日までの期間中、新規契約または他社からの乗り換え（MNP転入）で、料金プラン「ギガプラン」（音声SIM／音声eSIM）の5ギガ～55ギガまでを契約すると、月額料金が6カ月間500円割引される。

対象外プラン（データSIMや2ギガプランなど）へ変更した場合は、割引が終了する。

通話定額オプション割引

11月30日までの期間中、新規またはMNP転入で、「ギガプラン」（音声SIM／音声eSIM）を契約し、同時に通話定額オプションを申し込むと、最大6カ月間オプション料金が0円に割引される。

対象オプションと特典は、「通話定額5分+」が最大6カ月間、「通話定額10分+」最大6カ月間、「かけ放題+」最大3カ月間、オプションの月額料金が0円で利用できる。

10ギガプランのデータ増量

11月30日までの期間中、新規またはMNP転入で「ギガプラン」（音声SIM／音声eSIM）の10ギガプランを契約すると、契約から最大6カ月間、月のデータ容量が10ギガ分増量される。

適用期間中に10ギガプラン以外の容量へ変更を行うと、増量の対象外となる。

既存ユーザー向けキャンペーン

音声SIM割引

11月20日までの期間中、すでにギガプランまたは旧プランを利用中のユーザーが対象プランに変更すると、月額料金を最大6カ月間500円割り引かれる。

対象プランと特典は、ギガプラン（音声SIM／音声eSIM）を利用中のユーザーが35ギガプランに変更すると6カ月間450円/月割引に。旧プランを利用中のユーザーがギガプラン（音声SIM）に変更すると、5ギガプランで250円/月、10ギガプランで500円/月、35ギガプランで450円/月が最大6カ月間割り引かれる。

キャンペーンの適用は、期間中1回限り。たとえば、ギガプランの35ギガに変更した後、ほかのプランに変更し再度期間内に35ギガに変更しても、割引は初回の1回分だけ適用される。

通話定額オプション割引

11月20日までの期間中、すでにギガプランを契約中のユーザーが、対象の通話定額オプションを申し込むと、オプションの月額料金が最大6カ月間0円で利用できる。旧プランを契約するユーザーは、ギガプランに変更するとキャンペーン対象となる。

対象オプションと特典は、「通話定額5分+」が最大6カ月間、「通話定額10分+」最大6カ月間、「かけ放題+」最大3カ月間、オプションの月額料金が0円で利用できる。

過去1年以内に、通話定額オプションが割り引きされるキャンペーンを利用したユーザーは、今回のキャンペーンの対象外となる。