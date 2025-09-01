TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤ÏÅìËÌÆîÉô¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¹­¤¯À²¤ì¤Æ¡¢ÌÔ½ë¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£ÅÚÆü¤Ë40¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤Ã¤¿´ØÅì¤äÅì³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤­¤ç¤¦¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤â¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÃÊ¤È´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÙ»³¤Ç¤Ï38¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤Î´§¿å¤äÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¤äÀÄ¿¹¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ïº£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£

»¥ËÚ¡¡:29¡î¡¡¶üÏ©¡¡:22¡î
ÀÄ¿¹¡¡:31¡î¡¡À¹²¬¡¡:30¡î
ÀçÂæ¡¡:34¡î¡¡¿·³ã¡¡:36¡î
Ä¹Ìî¡¡:36¡î¡¡¶âÂô¡¡:36¡î
Ì¾¸Å²°:38¡î¡¡Åìµþ¡¡:36¡î
Âçºå¡¡:36¡î¡¡²¬»³¡¡:37¡î
¹­Åç¡¡:34¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:35¡î
¹âÃÎ¡¡:34¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:35¡î
¼¯»ùÅç:34¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:33¡î

¤¢¤¹¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¸á¸å¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¿åÍËÆü¤Ï´ØÅì¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢¿åÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤´¤í¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬²­Æì¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤À¿ÊÏ©¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¹â¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ë»Ä½ë¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£