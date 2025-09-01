インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioにて「ハッピーオータムキャンペーン【スマホ大特価セール】」を開始した。期間は11月20日まで。

キャンペーン期間中、他社から電話番号を引き継ぐMNP転入にて、「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を対象端末と同時に申し込むと、対象端末をのりかえ価格で購入できる。

キャンペーン対象となるのは1契約者（mioID）あたり1台まで。同時に複数台を申し込むと、最も割引額が大きい端末のキャンペーンが適用される。

機種名 特別価格（税込） Redmi 12 5G [4GB/128GB] 一括：500円（税込）24回：22円（税込） moto g05 一括：500円（税込）24回：22円（税込） OPPO A5x 一括：4,980円（税込）24回：209円（税込） Redmi Note 13 Pro+ 5G 一括：9,980円（税込）24回：418円（税込） Nothing Phone (2a) 一括：9,980円（税込）24回：418円（税込） AQUOS wish4 一括：9,980円（税込）24回：418円（税込） moto g66j 5G 一括：9,980円（税込）24回：418円（税込） nubia Flip 5G 一括：9,980円（税込）24回：418円（税込） AQUOS wish5 一括：14,800円（税込）24回：618円（税込） POCO M7 Pro 5G 一括：17,800円（税込）24回：743円（税込） motorola edge 50 pro 一括：19,800円（税込）24回：826円（税込） arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] 一括：19,800円（税込）24回：826円（税込） iPhone SE(第3世代) [64GB] 良品 一括：19,800円（税込）24回：826円（税込） iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 一括：24,800円（税込）24回：1,035円（税込） POCO F7 Pro [12GB/512GB] 一括：39,800円（税込）24回：1,659円（税込） Galaxy S22 (docomo版) 一括：39,800円（税込）24回：1,659円（税込） Xperia 10 VI 一括：39,800円（税込）24回：1,659円（税込） POCO F7 [12GB/256GB] 一括：39,800円（税込）24回：1,659円（税込） AQUOS R8 pro 一括：49,800円（税込）24回：2,076円（税込） Google Pixel 8 一括：59,800円（税込）24回：2,493円（税込） POCO F7 Ultra [12GB/256GB] 一括：69,800円（税込）24回：2,909円（税込） Xiaomi 14T Pro [12GB/256GB] 一括：74,800円（税込）24回：3,118円（税込） Xiaomi 15 [12GB/256GB] 一括：79,800円（税込）24回：3,326円（税込） POCO F7 Ultra [16GB/512GB] 一括：79,800円（税込）24回：3,326円（税込） iPhone 16e [128GB] 一括：79,800円（税込）24回：3,326円（税込） Xiaomi 15 [12GB/512GB] 一括：89,800円（税込）24回：3,743円（税込） motorola razr 50 ultra 一括：99,800円（税込）24回：4,160円（税込） iPhone 16 [128GB] 一括：109,800円（税込）24回：4,577円（税込） ROG Phone 9 一括：129,800円（税込）24回：5,409円（税込） Zenfone 12 Ultra [12GB/256GB] 一括：129,800円（税込）24回：5,409円（税込） Zenfone 12 Ultra [16GB/512GB] 一括：149,800円（税込）24回：6,243円（税込）

なお、既にmioIDを所持しており別のmioIDを取得して申し込む場合、のりかえ価格は適用されない。量販店やネットショップなどで購入したエントリーコード・パスコードの利用や、BIC SIM.com経由の申し込みはキャンペーン対象外。

申込日より過去1年の間に、「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格（キャンペーン含む）」が適用済の場合はキャンペーン対象外となり、他キャンペーンで実施中の「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格」との併用はできない。価格.comを経由して申し込む場合は対象機種が異なる。