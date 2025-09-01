ギターアンプでおなじみのMarshall（マーシャル）が、大型のBluetoothパーティースピーカーを発表しました。その名も「Bromley 750」。

象徴的なMarshallギターアンプを彷彿とさせるデザインとパワー。初のパーティースピーカーということでシリーズ最大のサイズとなっています。

40時間再生＆「LOUD」モード搭載

Bromley 750は最大40時間のバッテリー駆動を誇り、「Loud」という文字通りの大音量モードまで搭載しています。

外観はもちろん、アンプを思わせるMarshallらしいデザイン。サイズは幅413mm×高さ652mm×奥行き355mmで、重量は23.9kgとなっています。さらにマイクや楽器を接続できるコンボジャックを2基備えており、バンドマンライクな雰囲気に留まらず、実際に演奏やカラオケも楽しめます。

個人的に注目なのは、交換可能なバッテリーを採用している点。このバッテリーはモバイルバッテリーとしても機能し、スマホなどほかのデバイスを充電できるのも便利です。

パーティー仕様のディテールも充実

Image: Marshall

パーティースピーカーに欠かせない演出要素もきっちり押さえています。

内蔵のステージライトで雰囲気を盛り上げられるほか、ハンドルとキャスター付きで持ち運びも容易。ビーチやスケートパークなど、好きな場所へ持ち出せます。もちろん「音が大きすぎて追い出される」ときにも移動はラクラク。

さらに「Loud」モードとは対照的に、音量を抑えてメリハリのあるサウンドを楽しめる「Dynamic」モードも搭載。パーティー以外のシーンでも活用できそうです。防水性能はIP54と控えめですが、多少濡れても問題ないレベルでしょう。

価格は20万円弱、9月後半に発売

Image: Marshall

まだ実機を試せていませんが、スペックを見る限り堅実なパーティースピーカーといえそうです。価格は1,299ドル（国内価格：17万4990円）。9月23日からMarshall公式サイトで販売開始で、現在予約受付中です。

なんというか…「パーティーは楽しいけど、決して安くはない」。そんな現実もまた、Bromley 750が教えてくれるのかもしれません。