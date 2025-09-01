文藝春秋の協力のもと「文藝きっかわこうじ」が制作されました。大塚製薬の男性向けスキンケアブランド「UL・OS（ウル・オス）」のプロモーションの一環で、歌手・俳優の吉川晃司さんとのコラボレーション企画です。

キャンペーンは9月1日から始まり、60歳を迎える吉川さんの節目を記念した取り組みとして、抽選や数量限定で配布されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 「かさねた時間は、裏切らない」をテーマにした冊子を制作

「UL・OS」は「健やかな肌こそ美しい」という理念のもと誕生したスキンケアブランド。2023年には「UL・OS Questions」プロジェクトが立ち上げられ、自分らしい生き方や魅力を探る取り組みを開始。吉川さんも参画し、インタビューやイベントを通じてブランドメッセージを発信してきました。

今回制作された「文藝きっかわこうじ」は、11月12日に「職業、吉川晃司」を刊行する文藝春秋の協力により制作されたもので、吉川さんのインタビューを中心に構成したUL・OSオリジナル冊子です。

「かさねた時間は、裏切らない」をテーマに、これまで歩んできた2万日を振り返り、人生観や現在の想いが語られています。

■ SNSキャンペーンと全国5店舗での配布

この冊子は、9月1日から14日まで開催されるX（旧Twitter）キャンペーンで、公式アカウント（@ULOS_jp）をフォローし、指定投稿をリポストした応募者の中から抽選で5000名に贈られます。発送は10月中旬より順次行われる予定です。

また、東京・大阪・名古屋・広島・福岡の蔦屋書店5店舗でミニサイズ（A7サイズ）の数量限定配布も実施。冊子と「UL・OS」スキンケアサンプル2種をセットで無料提供します。各店舗の配布スケジュールは以下の通り。

・六本木 蔦屋書店：9月11日〜13日（10:00〜18:30）

・梅田 蔦屋書店：9月20日〜21日（11:00〜19:30）

・広島 蔦屋書店：9月20日〜21日（10:00〜18:30）

・六本松 蔦屋書店：9月27日〜28日（10:00〜18:30）

・名古屋みなと 蔦屋書店：9月27日〜28日（10:00〜18:30）

数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025090104.html