【NieRSeries 15th Anniversary BOX】 2026年2月28日 発売予定 価格：32,780円

スクウェア・エニックスは、「NieRシリーズ」15周年を記念した「NieRSeries 15th Anniversary BOX」を2026年2月28日に発売する。価格は32,780円。通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて予約を受け付けている。

本商品はRPG「NieRシリーズ」15周年を記念してスタチューフィギュア、CD、書籍が一つに納められたBOX商品。

スタチューフィギュアは「NieR:Automata」より2B、「NieRRe[in]carnation」より白い少女（フィオ）、「NieRReplicant ver.1.22474487139...」より主人公、が一緒になったスタチューフィギュアとなっている。

CD「NieRJazz Arrangement Album from the Dinner Show」は2024年12月に開催された「ニーア：ディナーショーみたいな何か 12024 ～素敵なお食事と音楽と岡部啓一と愉快な仲間たち～」で披露されたアレンジを新たにスタジオ収録したCDとなっている。

書籍「武器ノ物語 NieRWeapon Story」では「NieRシリーズ」3作品に登場する武器のウェポンストーリー(物語)を650種以上収録。掲載作品は「NieR:Automata」、「NieRRe[in]carnation」、「NieRReplicant ver.1.22474487139...」の3作品から。

