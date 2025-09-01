◇MLB ドジャース5-4Dバックス(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは先発の山本由伸選手が7回を投げ、メジャー自己最多タイの10奪三振、無四球と好投し、白星をあげました。

4回に1点を奪われますが、7回まで4安打、無四球、1失点。自己最多10奪三振を積み重ねます。8回にリリーフ陣が同点3ランを浴び、白星こそ逃しますが、代打のウィル・スミス選手の劇的サヨナラ弾で勝利を飾りました。

ロバーツ監督は、「由伸はファンタスティックでした」と絶賛。「 彼のすばらしい先発登板がわれわれには必要。この試合に勝つ道を見出せたことは、われわれ全員にとって大きいもので、この後の遠征に勢いをつけられたら良いと思っています」と続けます。

不安定なリリーフ陣で山本投手の12勝目はお預けとなりましたが、「ラッキーなことに、われわれはサヨナラ勝利できた。 由伸がやってくれたことを無駄にしないで済みました」と安堵(あんど)しました。

山本投手は今季26試合で11勝8敗、防御率2.82の成績。投手陣の離脱が多い中、開幕からローテーションを守り、奮闘を続けています。