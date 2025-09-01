9月初日の今日1日も、東海地方は猛烈な暑さとなっています。今週も、晴れて厳しい残暑となる日が多いですが、4日(木)から5日(金)は、湿った空気の影響で、広く天気が崩れる可能性があります。最新の情報に注意してください。

9月は猛烈な暑さでスタート

8月最後の週末、30日(土)は三重県桑名市で40.5℃(この日の全国1位)、静岡県浜松市で40.2℃を観測、31日(日)は、名古屋市で40.0℃(この日の全国1位)を観測するなど、東海地方では、8月の終わりとは思えない危険な暑さとなりました。





今日1日も、高気圧に覆われて、強い日差しと共に気温が上がっています。夜にかけても、晴れる所が多いでしょう。山沿いなど狭い範囲では、にわか雨がありそうです。天気の急変に注意してください。午前中からハイペースに気温が上がり、35℃以上の猛暑日が続出しています。40℃に迫るような極端な暑さにはなりませんが、万全な熱中症対策をしてお過ごしください。

4日(木)〜5日(金)は広く天気が崩れる可能性 最新の情報に注意

今週も、晴れる日が多いですが、明日2日以降は、前線や湿った空気の影響を受けやすいでしょう。山沿いだけでなく平野部でも、晴れていても急な雨や雷雨に注意が必要です。

また、4日(木)から5日(金)は、広い範囲で天気が崩れる可能性があります。湿った空気の流れ込み次第では、今後、天気が大きく変わる可能性があります。最新の情報に注意してください。

今年の8月の降水量 記録的な少雨の地域も

今年の8月は、広い範囲でまとまった雨となった日が少なく、降水量は、平年の8月を大きく下回った所が多くなりました。名古屋市では28.0ミリと、平年の8月の2割ほどになっています。また、豊橋市では5.0ミリと、8月としては観測史上2位の少雨です。元々雨の量が多い尾鷲市は49.5ミリと、こちらも8月としては観測史上2位の少雨となりました。

渇水となっている地域では、今週は恵みの雨となる可能性がありますが、局地的な大雨など雨の降り方には注意が必要です。

9日(火)〜14日(日) 35℃以上の猛暑日は次第に減りそう

9日(火)以降は、安定して晴れる日は少ないでしょう。前線や湿った空気の影響を受けて、雨の降る日がたびたびありそうです。

次第に、35℃以上の猛暑日となる日は少なくなるでしょう。ただ、9月にしては気温の高い状態が続く見込みです。この先も日々、暑さによる疲れを溜めないようお過ごしください。十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、体調管理に気をつけましょう。