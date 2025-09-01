【ふたご座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
ポジションアップを狙える時期です。これまでの努力が実を結び、望んでいた地位や役職が手に入るかもしれません。しかし、そのために自分の時間がなくなってしまっては、本末転倒です。あなた自身と、大切な人たちが幸せな時間を過ごせるように、この機会をどう生かすか考えていきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
ポジションアップを狙うなら、“金のパワー”を意識してみましょう。特におすすめの料理は「アヒージョ」です。
ころんと丸いマッシュルームは、金のパワーを象徴する食材。小ぶりのものをカットせずにそのまま使うことで、より強い金のエネルギーを取り込めます。ブロッコリーやエビ、トマトなどお好みの具材を加えてアレンジしてみましょう。
また、鷹の爪やにんにくといった辛味のあるスパイスにも金のパワーが宿っています。仕上げに使う黄金色のオリーブオイルが、料理全体のパワーをさらに高めてくれるはずです。
