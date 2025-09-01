【おうし座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人間関係は、永遠に続くものではありません。人が成長するためには、同じ環境にとどまるのではなく変化が必要です。良好な人間関係は心地よいものですが、それが常に最善とは限りません。時には、新たな出会いや環境の変化が、私たちをよりよい未来へと導いてくれることがあります。
あなたにとって学びを終えた人間関係は、自然と終わりを迎えるかもしれません。しかし、まだ学びの旅を一緒に続けられる相手とは、この先もつながり続けていくでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
自分にとって必要な、新たなよい出会いを求めるときには、“木のパワー”を使います。おすすめは「ところてん」です。
ところてんにかける酢醤油の酸味は木のパワーに通じます。また、「心太（ところてん）」という漢字には、しっかりとした心を育て、前向きに成長していく力が込められています。
さらに、「ところてん」を「所天」と当て字で考えると、「あなたがいるその場所（所）が天になる」という意味にもつながり、今いる環境に良縁がもたらされることを示唆しています。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
人間関係は、永遠に続くものではありません。人が成長するためには、同じ環境にとどまるのではなく変化が必要です。良好な人間関係は心地よいものですが、それが常に最善とは限りません。時には、新たな出会いや環境の変化が、私たちをよりよい未来へと導いてくれることがあります。
＜開運もぐもぐ＞
自分にとって必要な、新たなよい出会いを求めるときには、“木のパワー”を使います。おすすめは「ところてん」です。
ところてんにかける酢醤油の酸味は木のパワーに通じます。また、「心太（ところてん）」という漢字には、しっかりとした心を育て、前向きに成長していく力が込められています。
さらに、「ところてん」を「所天」と当て字で考えると、「あなたがいるその場所（所）が天になる」という意味にもつながり、今いる環境に良縁がもたらされることを示唆しています。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)