42ºÐ¡¦²ÃÆ£¤¢¤¤¡¢ÈþµÓ¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¡É»äÉþ¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê42¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÎ¹Àè¸ÂÄê¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢ÈþµÓ¤Þ¤Ö¤·¤¤Ä¶¥ß¥Ë¥ë¥Ã¥¯¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×ÈþµÓ¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¡É»äÉþ¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤
¡¡8·î4Æü¤Î¡Ö#summer2025 #²ÆµÙ¤ß¡×¤ÎÅê¹Æ°Ê¹ß¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç²Æ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿²ÃÆ£¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¡¢SEPHORA¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÃ£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡ß¥µ¥ó¥À¥ë¤Î³«ÊüÅª¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×¡ÖÂô»³¤Î¼Ì¿¿¤ÎUP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2013Ç¯11·î22Æü¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ë¤Ë7ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×ÈþµÓ¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¡É»äÉþ¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤
¡¡8·î4Æü¤Î¡Ö#summer2025 #²ÆµÙ¤ß¡×¤ÎÅê¹Æ°Ê¹ß¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤é¤·¤¾ì½ê¤Ç²Æ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿²ÃÆ£¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¡¢SEPHORA¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÃ£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡ß¥µ¥ó¥À¥ë¤Î³«ÊüÅª¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥³¥¹¥á¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×¡ÖÂô»³¤Î¼Ì¿¿¤ÎUP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2013Ç¯11·î22Æü¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡Ë¤Ë7ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£