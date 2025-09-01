Dream Ami、美脚スラリの水着ショット公開「笑顔と美脚は天下一品」「スタイル良くて可愛いママ」
Dream Ami（37）が、1日までに自身のインスタグラムを更新し、水着ショットで美脚スラリを公開した。
【写真】セクシー！水着姿を披露したDream Ami
Dream Amiは「8月の思い出 バイバイ、2025夏。」とつづり、ハッシュタグには「#伊豆大島」と記した。写真では水着姿でスラリと伸びた美脚を披露し、夏を締めくくる爽やかなショットとなっている。
ファンからは「Amiちゃん黒水着似合っていて可愛いです」「amiちゃんの笑顔と美脚は天下一品」「スタイル良くて可愛いママ」といったコメントが寄せられ、夏を締めくくる一枚として反響を呼んでいる。
Dream Amiは2020年2月、建築家・半田悠人氏と結婚。22年9月に第1子となる男児が誕生した。
