【おひつじ座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
心に抱えている問題を解決するいい機会が巡ってきています。あえて問題と向き合うことで、解決の糸口が見えてくるでしょう。心にわだかまりがあるのなら、具体的な言葉にして書き出してみてください。
問題の原因に気付いたら、次はその原因にどう対処していくかを考え、1つずつ着実に実行に移していきましょう。もし周りの人の助けを借りられる状況なら、遠慮せずに協力を求めてみましょう。他者の視点や意見を取り入れることで、解決への道はより一層早まるはずです。
＜開運もぐもぐ＞
問題をスムーズに解決へと導くには、“火のパワー”を取り入れます。火のパワーは、問題点を明らかにし、解決への道筋を照らしてくれます。
なかでもおすすめは、「さんまの塩焼き」。魚を焼くという調理法そのものが火のパワーを高めてくれます。さらに、さんまの「わた（内臓）」の苦味にも、火のエネルギーが宿っています。また、「秋刀魚（さんま）」という漢字が表すように、その細長く鋭い形も火のパワーを象徴します。
旬を迎え、脂がのったさんまをじっくり味わいながら、解決への道を歩んでいきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
