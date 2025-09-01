「お兄ちゃんイケメン」沢村一樹、長男＆めいとの“華麗なる一族”ショットを公開！ 「圧巻ですね」
俳優の沢村一樹さんは9月1日、自身のInstagramを更新。長男とめいとのスリーショットを公開しました。
ファンからは「圧巻ですね」「かっこよい」「お兄ちゃんイケメン」や「素敵な花火ありがとう」「花火とても綺麗」といったコメントが寄せられました。
地元・鹿児島での美男美女ショット沢村さんは「鹿児島です」とつづり、2枚の写真と1本の動画を公開。1枚目に長男でモデルの野村大貴さん、めいで俳優の野村麻純さんとのスリーショットを載せています。まさに“華麗なる一族”といった美男美女な面々です。また、沢村さんはこの日、地元・鹿児島で親族と花火を楽しんだようで、美しい花火を写真と動画で伝えています。
「最強の遺伝子ですね！」7月11日の投稿では「久しぶりに皆んな揃って」とつづり、大貴さん、麻純さん、次男で俳優の野村康太さんらと集まった時の様子を公開した沢村さん。ファンからは「最強の遺伝子ですね！」「イケメン揃い」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)