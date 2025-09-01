2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年1月16日）*****内閣府が公表している「令和6年版 高齢社会白書」によると、令和52年の平均寿命は男性で85.89年、女性で91.94年になる見込みだそうです。年々平均寿命が延び「人生100年時代」ともいわれる昨今ですが、92歳の評論家・樋口恵子さんは「80代、90代を心身ともに健やかに生きるのは至難の業」と語っています。そこで今回は、樋口さんの新著『老いてもヒグチ。転ばぬ先の幸せのヒント』から“ヨタヘロ期”を生きていくための心得を一部ご紹介します。

【写真】樋口恵子さん 「目指すべきは、『死ぬまで幸せに生きる』です。 どんな時もユーモアを忘れず、明るく前向きに歩いていたら、なんとかなるものです」

幸せな「老い」を生ききるために

人生100年時代といわれる昨今、私たち日本人は、前人未到の長い老後の世界に足を踏み入れつつあります。けれども、80代、90代を心身ともに健やかに生きるのは至難の業。容易なことではありません。

70代はまだしも80代ともなれば、体のあちこちに不具合は出てくるわ、物忘れはひどくなるわ、何をするのもめんどうくさくなるわで、老化道をまっしぐらに突き進むことになります。

いえ、まっしぐらではなく、ヨタヨタヘロヘロと、です。体はゆらゆら、頭はもうろうとしながら、のっそりのっそりと進んでいき、気がついた時にはバタッと倒れていたりします。私は、そんな自分自身の姿をかえりみて、この時期を「ヨタへロ期」と名づけました。

では、ヨタへロ期を無事に生き延びるには、何が必要なのでしょう。

まずは、老いゆく自分を客観的にみつめ、受け入れること。しかし、老いを受け入れたとしても、それに対処する生きる手立てがなくては生きられません。生きるためには、自分が置かれている、あるいはこれから置かれるであろう周囲の状況と、もう少し視野を広げて社会的な状況を知ることが大事です。

それぞれの立場や考えに沿って、そこから「どうすればいいのか」と、生きる手立てを探っていくしかありません。

自分の老いを客観的にみつめる

なぜなら、70代の人が80代を生きるのは、初めての経験であり、80代の人が90代を生きるのは、やはり初めての経験だからです。

しかも、昔のように、同じ屋根の下に子や嫁、孫がいるわけでもなく、いても遠方に住んでいれば、ほとんど頼りになりません。ふと隣をみれば、何もしない老夫がぼんやりと座っている。このままでは、もしかして老々介護になるのでは？と思うと、心配で夜も眠れなくなるでしょう。



『老いてもヒグチ。転ばぬ先の幸せのヒント』（著：樋口恵子／清流出版）

だけど、どんな夫でもいないよりはましで、いずれ一人になるかと思うと、これまた不安がつのるというものです。

不安の原因は、自分の置かれている状況がみえていないからだと思います。しかし幸いなことに、不安になる根拠は、国の機関から出ている統計調査をみれば、だいたい把握することができます。

寿命の長さは人それぞれですが、自分の年齢だと、概ねあとどれくらい生きられるのか、そのうち何年くらいは健康でいられるのか。男性も平均寿命が延びているけれど、女性の一人暮らしは年々増えているから、どのみち一人になる確率が高いことなどがわかります。統計調査は、自分の老いを客観的にみつめるのに役立つのです。

高齢社会をよくしていくために

内閣府では毎年、「高齢社会白書」という統計をまとめた報告書を出しているので、購入するか、内閣府の高齢社会対策のウエブサイトで確認してみるなどして、おおまかでいいので、一読してみてください。

そこから、シルバー世代にとって何が不安なのかもみえてくるし、自分自身の不安の種にも気づくことができます。

そうしたうえで腹を括って「よし！ がんばるぞ」と思ってほしいのです。

そして、高齢社会をよくしていく行動や努力も、少しだけでいいので、実行してほしい。それが自分自身のためにもなり、多くの高齢女性が100歳代まで幸せに生きられる道を開きます。

いきいきと、軽やかに、幸せに

日本が、高齢社会から超高齢社会になって久しいいま、さまざまな面で私たちを取り巻く社会は大きく変わりました。

デジタル機器の広がりや、ＡＩの登場が話題になる一方で、経済は停滞し、格差や性差はあまり改善されず、少子化には歯止めがかかりません。しかし、さまざまな問題に対して、意見を述べ合うことが当たり前だという認識が広がってきたのは、私は前進だと捉えています。

2025年には団塊の世代の全員が後期高齢者となり、新しい価値観のニュー80代、ニュー90代も生まれつつあります。その方々をモデルに、いま60代、70代のシルバー世代も、これからが始まりだと考え、「仕切り直し」をして、いきいきと軽やかに生ききってほしいのです。

目指すべきは、「死ぬまで幸せに生きる」です。

どんな時もユーモアを忘れず、明るく前向きに歩いていたら、なんとかなるものです。

望むべくは、周りの人とコミュニケーションを取りつつ、飛ぶ鳥はあとを濁してもいいから、あとに残る人が笑顔で見送ってくれるようにすること。そのために、一日一日、しっかりと頭を働かせて、人生をまっとうしたいものです。

※本稿は、『老いてもヒグチ。転ばぬ先の幸せのヒント』（清流出版）の一部を再編集したものです。