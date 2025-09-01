フリーアナウンサーの中村江里子さんが自身のインスタグラムを更新。

パリからミラノへ移住することを公表しました。



【写真を見る】【 中村江里子 】 「ミラノの住人になります!!!!!!」「家族の新たなチャレンジのスタート!!」 ＳＮＳで明かす



中村江里子さんは「8月中旬に夫と日帰りでミラノへ。南仏の我が家からミラノは車で片道およそ3時間半。アパートの様子を見に行きました、車に荷物を積み込んで。」と、投稿。



続けて「なぜって？」「9月から1年、夫、次女そしてわたしの3人はミラノの住人になります!!!!!!」と、明かしました。

そして「色々なことがバタバタと決まり、8月からイタリア語勉強しようと思っていたのに、全くしないままにミラノに入ります」「長女と息子は9月から日本です。」「家族の新たなチャレンジのスタート!!」と、綴りました。







更に「長女、息子が日本とはいえ、距離も時差もある場所に向かうという実感がなく。でも、きっと私達も新たな生活のスタートで寂しがっている時間もないのかも… その方が良いですよね」「さあ、荷造りしよう」と、投稿。







最後に、中村江里子さんは「そしてミラノにいらっしゃる皆様、私きっと街中で右往左往しているかもしれません。色々と教えていただけたら嬉しいです♥」と、呼びかけています。





【担当：芸能情報ステーション】