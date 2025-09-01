「改名したことがある」と聞いて驚いたお笑いコンビランキング！ 2位「ダウンタウン」、堂々の1位は？
All About ニュース編集部は8月6日に、全国の10〜60代の男女300人を対象に「改名したことがある芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、コンビ名を変えたことがある芸人に注目。これまで、コンビ名を変更した芸人は数多くいます。そこで、この記事では「改名したことがあると聞いて驚いたお笑いコンビ」ランキングを紹介します。
2位に輝いたのはダウンタウンでした。いまや誰もが知るダウンタウンは、NSCの1期生で幼なじみの2人が1982年にコンビを結成。本格的にデビューするまでの間に、「松本・浜田」、「てるお・はるお」、「ライト兄弟」と、さまざまなコンビ名で活動しました。
コンビ名については、過去に松本人志さんがテレビ番組で公表しています。ダウンタウンという名前が全国的に有名なだけに、改名していたことを驚いた人が多いようです。
回答者からは、「何度も改名していることに驚いた」（30代女性／大阪府）、「最初からダウンタウンでデビューしたのかと思っていた」（30代女性／愛知県）、「何でこの名前になったのか気になった」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、サンドウィッチマンでした。現在、数多くの番組に出演しているサンドウィッチマンは、1998年にコンビを結成。「親不孝」、「銭と拳（かねとこぶし）」というコンビ名で活動してきました。さらに、「バイキング」というコンビ名を使用したところ、同じ名前の「バイきんぐ」がいたため「サンドウィッチマン」になったそうです。
賞レースに強いコンビで、これまで「M-1グランプリ2007」で優勝、「キングオブコント2009」で準優勝を獲得。現在は、好感度が高くCMなどにも数多く出演しています。
回答者からは、「親不孝というコンビ名が国民的漫才コンビのサンドウィッチマンというのは、驚いた」（50代男性／大阪府）、「いまとは似ても似つかないコンビ名だし、改名して売れたという事実がすごく腑に落ちます」（40代女性／広島県）、「人柄が良さそうな2人なので自虐的な改名前の名前にびっくり」（50代女性／奈良県）などの意見が寄せられました。
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
