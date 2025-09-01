2025年4月から、各医療機関が都道府県知事に「かかりつけ医機能」を持つことを報告する「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。日常でよくあるさまざまな症状について「どこに相談したらいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか？そこで今回は、家庭医療専門医として健康問題を幅広くサポートする、鹿野クリニック院長・鹿野耕太先生の著書『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』から、一部を抜粋してご紹介します。

【書影】「こんなことを聞いていいの？」に、家庭医療専門医が一問一答！鹿野耕太『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』

最近、夫が道に迷うようになりました

最近、夫が道に迷うようになりました。トラブルも起こすようになってしまって、もうヘトヘトです……（70代女性）

妻：最近、夫のもの忘れがひどくて……。さっき言ったこともすぐ忘れて、何度も同じことを聞くんです。正直、もう疲れてしまって……。

医：もの忘れが目立ってきているんですね。

妻：それに、最近いつも通る道なのに、車で道に迷ったり。この前なんて、スーパーでお金を払わずに出ようとして、警察から連絡があったんです。

医：いろいろとトラブルが起きていますね。

妻：認知症を調べてほしいです。どうしていいかわからなくて、もうヘトヘトです……。

医：大変な状況とお察しします。今のつらい状況を一刻も早くなんとかしていきましょう。

認知症とは、記憶力や判断力が徐々に落ち、日常生活に支障が出る状態のことです。認知症の本人は、自分の状態に気づいていないことが多いため、家族がトラブルや負担を感じて受診を決めるケースがほとんどです。代表的なアルツハイマー病をはじめ、根本的な治療法は確立されていないため、薬物療法や生活環境の調整、家族への支援を組み合わせて、安心して負担が少なく過ごせるよう援助することが診療の中心となります。

もの忘れ、これって認知症？

高齢になると、「自分は認知症では？」と不安を感じる方が増えてきます。「知り合いの名前が思い出せない」「何を取りに来たか忘れてしまう」といった経験があると、なおさら不安が強まります。

実際には、認知機能が低下しても日常生活に大きな支障がない段階として、「軽度認知機能障害（MCI）」があります。MCIと認知症を見分けるポイントは、「生活に支障があるかどうか」です。MCIの方はもの忘れを自覚し、不安を感じやすい一方、認知症では自覚が乏しく、周囲の指摘に否定的な反応を示すことが少なくありません。

認知症を疑うきっかけは、本人ではなく、ご家族や警察、介護スタッフなど周囲の方から診断を求められるケースが多くあります。

特に、徘徊や暴言、暴力など、いわゆる行動・心理症状（BPSDともいいます）がみられると、周囲が異変に気づきやすく、認知症の可能性を考える大きなポイントとなります。

認知症の4つのタイプと、見逃せない“治る認知症”

認知症は、原因となる病気によっていくつかのタイプに分かれます。代表的なものは以下の4つです。

・アルツハイマー型：最も多く、記憶障害が中心。

・脳血管性：脳梗塞や脳出血などのあとに起こります。

・レビー小体型：幻視や手足のふるえ（パーキンソン症状）が特徴です。

・前頭側頭型：性格や行動が急に変わるのが目立ちます。

それぞれ、症状の出方や進行のしかたが違うため、診断や治療方針も異なります。

また、適切に治療すれば回復が見込める「治る認知症」もあります。たとえば以下のようなケースです。

・頭を打ったあとに起こる認知症（慢性硬膜下血腫）

・歩きにくさや尿もれを伴うもの（正常圧水頭症）

・ホルモンや栄養の異常によるもの（甲状腺の病気やビタミンB12不足）

・薬の副作用によるもの

これらは「可逆性認知症」と呼ばれ、早期に対応すれば改善が期待できます。ただし、見分けには認知機能の検査やMRI（磁気共鳴画像）などの画像診断が必要です。家庭医だけで判断が難しい場合は、「もの忘れ外来」など専門機関と連携して診断を進めます。

認知症の薬：2つのタイプと使い方のポイント

認知症の薬は、（1）記憶力や注意力などの認知機能を保つ薬と、（2）幻覚・妄想・興奮・不眠などの行動・心理症状（BPSD）を抑える薬に分かれます。

認知機能を改善・維持する薬はありますが、進行を完全に止めることはできません。



（写真提供：Photo AC）

一部の薬には進行をゆるやかにする可能性がありますが、「今の状態を少しでも長く保つ」など、現実的な目標を持つことが大切です。

BPSDに対しては抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬、漢方薬などが使われることがありますが、副作用のリスクもあるため、医師と相談しながら慎重に使います。

家族の“しんどさ”を軽くするケアとは？

認知症と診断されると、ご家族が精神的にも身体的にも大きな負担を感じることがあります。たとえば、昼夜逆転により夜間の見守りが必要になり、家族が十分に眠れなくなることもあります。

認知症の治療では、本人への対応だけでなく、家族の負担を軽くすることも大切です。昼夜逆転には睡眠リズムの調整、攻撃的な言動には気分の安定を図る工夫など、症状に応じて適切な対応を考えます。

また、デイサービスの利用回数を増やす、ショートステイを活用するといった支援も効果的です。ご家族が心身ともに健康でいることは、患者さんの生活の安定にもつながります。地域包括支援センターやケアマネージャーと連携し、無理のない介護環境を整えることが第一歩です。

※本稿は、『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』（日刊現代）の一部を再編集したものです。