「うお座（魚座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）土星がリターン。
覚悟を決めて。
成長を促す星・土星がうお座に戻ってきて、運気は一気にスパルタムードに。
やると決めたらやる、言った言葉は守るなど、古風なルールが適応されます。幸い、あなた自身、きちんとしたい気持ちが高まっていくため、覚悟を決めて、本気で物事に取り組むチャンスとなるでしょう。年内達成の長期目標、週替わりの短期目標の2つを掲げることで、成果を上げられるはず。
社交は、無意識に守りに入りそう。友達の挑戦に水を差したり、誘いを断ってしまったりしやすいはず。“チャレンジ”をモットーに人と向き合って。
愛は、交際をさらに進めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)