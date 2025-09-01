【今週の運勢】2025年9月第1週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

土星がリターン。
覚悟を決めて。

成長を促す星・土星がうお座に戻ってきて、運気は一気にスパルタムードに。

やると決めたらやる、言った言葉は守るなど、古風なルールが適応されます。幸い、あなた自身、きちんとしたい気持ちが高まっていくため、覚悟を決めて、本気で物事に取り組むチャンスとなるでしょう。年内達成の長期目標、週替わりの短期目標の2つを掲げることで、成果を上げられるはず。

社交は、無意識に守りに入りそう。友達の挑戦に水を差したり、誘いを断ってしまったりしやすいはず。“チャレンジ”をモットーに人と向き合って。

愛は、交際をさらに進めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)