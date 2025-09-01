「自分は悲観しやすいタイプ」「他人と自分を比べてしまう」といったことに悩んでいませんか。心理学者の内藤誼人さんは「たいていの心の問題は、自分でどうにかできるものなのです。悩みがひどくなるまえに、自分の心は自分でケアしてしまいましょう」と、心のセルフケアの重要性について話します。そこで今回は、内藤さんの著書『いいことが起こる人の習慣』から、気持ちが晴れやかになるヒントを一部ご紹介します。

【書影】心理学者による、心が晴れやかになる41のヒント。内藤誼人『いいことが起こる人の習慣』

他人と自分を比べて溜め息をついていませんか？

自分の身分や能力以上の望みをもつと「高望み」だといわれることがあります。

厳しい言葉ですが、失敗や挫折を未然に防ぐために「高望みはするな」と戒められたりします。

そういわれても、高望みすることが成功への第一歩であるのは確かなことです。

よりステップアップしようと、理想と現実のギャップを、野心をかなえるための糧として捉えるのならいいのですが、多くの人は、そのギャップに不満を感じてしまうものなのです。

高望みすることをやめられない

それなのに私たちは、高望みすることをやめられません。

自分にないものを持っている人がいるとそれを欲しがり、自分にない地位を手に入れた人がいると、自分もその地位に上がりたいと願います。

そして、それが現実とならないことに不満を感じ、腹を立ててしまうのが、人間なのです。

すべては、自分を他人と比べてしまうことからきています。自分よりも恵まれている人、優れている人、強い人ばかりに目を奪われてしまうのです。

上ばかり見ていても……

米国ミズーリ大学のマイケル・ハリス博士が２９５人のアメリカ人と67人のベルギー人を調べたところ、ほとんどの人が「自分は給料が少ない」と思っていることを突き止めました。

もちろん確率・統計上そんなはずはなく、ほとんどすべての人が、自分よりも給料のいい人としか比較していないという事実がわかったのです。彼らは、そして私たちは、自分よりも低い給料をもらっている人たちを、比較対象として選ばない傾向があります。



（写真提供：Photo AC）

しかし、上ばかり見ていても、あなたの欲求が満足することはいつまでたってもありません。

ちょっとネガティブに感じるかもしれませんが、たまには自分がいかに満たされているか、幸せ者かを確認して、それに感謝したいものです。

目線をどこに設定するかで、幸福感は１８０度変わります。

※本稿は、『いいことが起こる人の習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。