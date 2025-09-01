「いやっ、細い！」宮崎麗果、ハワイの海で圧巻スタイル披露！ 家族旅行ショットに「楽しそう」と反響
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月31日、自身のInstagramを更新。ハワイの海で家族と過ごす様子を公開しました。
【写真】宮崎麗果、ハワイの海で圧巻スタイル披露！
この投稿にファンからは、「みんな、かわいい」「子ども達がすごく楽しそうで見てるだけでほっこり」「啓司さん、麗果さんとケイリー君二人抱っこ凄」「仲良しファミリーでとぉーってもすてき」「美し過ぎます」「本当に圧巻のスタイル」「笑い声が聞こえてきそう」「いやっ、細い！」「足が長い」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「笑い声が聞こえてきそう」宮崎さんは11枚の写真と5本の動画を投稿。黒木さんが海で宮崎さんを抱きかかえる姿や、子どもたちが楽しそうに遊ぶ姿、砂浜でのショットなどを公開しました。宮崎さんのビーチスタイルは美しく、圧巻のビジュアルが際立っています。
「happyオーラが半端ない」宮崎さんは29日の投稿で、「今回のステイはほとんど カライでした」とつづり、ホテルでの様子も披露。コメントでは、「素の黒木家ファミリーがたくさん見れて、私もうれしい」「黒木家family大好き」「happyオーラが半端ないです」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
