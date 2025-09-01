【今週の運勢】2025年9月第1週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

ワンテンポ遅らせて。
“あまのじゃく”を封印。

“あまのじゃく”は、みずがめ座さんの属性の1つ。

特に深い意味がなくても、人の言葉に逆らったり、本心とは真逆のことを言ってしまったりしやすいのです。子どもの頃や思春期などに、身に覚えがある人も多いのでは？

今週もちょっと反抗的な気分になりやすいはず。余計な一言や行動で話をこじらせやすい傾向が。反射的に返事をするのをやめましょう。万一、封印が間に合わなければ、「しまった」と思った直後に謝るのが最良。みんな笑って許してくれるはず。

デートやレジャーはリピーターにツキが。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)