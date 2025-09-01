【今週の運勢】2025年9月第1週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

何事も体験。
まずは、イージーに。

意欲、行動力共に高まるのに、心配性スイッチが入ってしまいそう。

ちょっとでも危ない、おかしいと感じるとブレーキを踏んでしまいそうです。でも、実際はそれほど大きな障害はないため、失速してしまうのはもったいない！ 「避ける」という選択肢を増やしましょう。大丈夫、もともと注意深いあなたですから、動きながらでも、ヤバそうな話は上手に回避ができるはず。自分を信じて、楽観的にどんどん進めて。

人間関係も、あなたが動けば動きます。オフは、人の集まるスポットへ。感動が待ちそう。

愛は、誠意がカギ。口約束もきちんと守って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)