「やぎ座（山羊座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）何事も体験。
まずは、イージーに。
意欲、行動力共に高まるのに、心配性スイッチが入ってしまいそう。
ちょっとでも危ない、おかしいと感じるとブレーキを踏んでしまいそうです。でも、実際はそれほど大きな障害はないため、失速してしまうのはもったいない！ 「避ける」という選択肢を増やしましょう。大丈夫、もともと注意深いあなたですから、動きながらでも、ヤバそうな話は上手に回避ができるはず。自分を信じて、楽観的にどんどん進めて。
人間関係も、あなたが動けば動きます。オフは、人の集まるスポットへ。感動が待ちそう。
愛は、誠意がカギ。口約束もきちんと守って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)