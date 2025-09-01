CBC・TBS系の情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）が、関西地区の今年8月の月間平均視聴率で個人全体2・8％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、個人全体では、同時間帯（NHK含む）で初の月間平均視聴率単独トップを獲得した。（関西地区の放送開始は2021年年3月15日）。

年度平均視聴率（個人全体）が2年連続単独トップで好調の名古屋地区に続き、昨年には関東地区でも放送開始10年目で初の年度単独トップを獲得。関西地区も今年に入り4月、6月、7月に月間トップタイを獲得していたが、8月の月間でついに単独トップとなった。8月は関西地区のみならず、名古屋地区・個人全体2・7％で単独トップ、関東地区・個人全体2・5％でトップタイ。3地区での栄えある結果となった。 関西地区で8月最高視聴率を獲得したのは、同12日の放送。「京都・貴船神社近くの料理旅館で川床崩れ6人が川に転落」のニュースを速報で伝え、「伊東市・田久保市長の学歴詐称疑惑」や「お盆期間の天気予報」などをわかりやすい解説で伝えた。また関西・大阪万博開始当初から毎日伝えている、万博入場者数と万博会場の様子も取り上げ、個人全体3・4％を獲得した。

番組MCの石井亮次アナウンサー（48）は東大阪市出身。「地元大阪・関西の皆々様、誠にありがとうございます！ 感謝感激でございます！ 今後も昼下がりのお供にどうぞよろしくお願い申し上げます！」とコメントを寄せた。