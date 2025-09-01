「いて座（射手座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
9月スタートで動く！
自分との約束が続きそう。
今週からコレをする！といくつか誓いを立てて実行しましょう。運動をする、勉強を始める、禁酒、禁煙にチャレンジする、語学レッスンを始めるなど、やらなきゃなーと思いながら、なかなか腰が上がらなかったことを始めるチャンスです。曜日を決めて習慣化させて。
仕事は、期待されています。難しそうな案件も引き受けましょう。後輩の指導、サポートも積極的に。世代を超えたコミュニケーションから得るものが多そう。
オフは、長い付き合いの人に連絡を入れて。古いご縁が新しい話を運んできそう。
デートは城下町へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）ゴーサイン。
