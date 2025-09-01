【今週の運勢】2025年9月第1週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

考え方をチェンジ。
幸福度が爆上がり！

優先順位を変えましょう。

やるべきことからではなく、やりたいことから取り組むのです。すると、純粋なエネルギーを注げて、満足のいく答えを得られるでしょう。気が済んだら、日々のノルマ、ミッションをこなして。先に好きなことをやった分、集中できてノーミスで終わらせられるはず。仕事にも応用が利きます。朝のうちに趣味や遊びを少し進めておくだけで、早く続きがしたい一心で頑張れるはず。

社交は、同い年の人と意気投合しそう。プチ同期会など開いてみるのも盛り上がりそう。オフは、ソロ活動が充実。

デートは“シェア”要素をプラス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)