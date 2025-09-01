「さそり座（蠍座）」2025年9月1日〜9月7日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月1日〜9月7日の運勢を西洋占星術で占います。
幸福度が爆上がり！
優先順位を変えましょう。
やるべきことからではなく、やりたいことから取り組むのです。すると、純粋なエネルギーを注げて、満足のいく答えを得られるでしょう。気が済んだら、日々のノルマ、ミッションをこなして。先に好きなことをやった分、集中できてノーミスで終わらせられるはず。仕事にも応用が利きます。朝のうちに趣味や遊びを少し進めておくだけで、早く続きがしたい一心で頑張れるはず。
社交は、同い年の人と意気投合しそう。プチ同期会など開いてみるのも盛り上がりそう。オフは、ソロ活動が充実。
デートは“シェア”要素をプラス。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）考え方をチェンジ。
