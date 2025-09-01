¡Ú¥¢¡¼¥È¤È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍ»¹ç¡Û¸Þ´¶¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡íÁ´´¶³Ð¥µ¥¦¥Ê¡í¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó
Ä«Æü¶½¶È¤Ï9·î¡Á11·î¡¢Âçºå¥µ¥¦¥ÊDESSE¤Î´ü´Ö¸ÂÄê2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖËÌ²Ã²ì²° MULTI BARTHE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ºäÅÄÎè±û¡¦ÍÕ·î¼Ë(Æ£ËÜÍ¹á)
Æ±»ÜÀß¤ÏDESSE¤¬ÁÏ¤ëÁ´´¶³Ð¥µ¥¦¥Ê¡£³¤ÊÕ¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¤ä¥¢¡¼¥È¤ÎÅ¸¼¨¡¢¿¢ÊªÂÎ¸³¤Ê¤É¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»ÜÀß¤Ë¤Æ¿·ºî¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÔSHIP'S CATSAUNA¡Õ¤òÈ¯É½¡£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ö¥¨¥¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡×¤ò²þÁõ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¤òÉº¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÆâµ¤Íá"ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡û¢þ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ËÌ²Ã²ì²° MULTI BARTHE(¥¥¿¥«¥¬¥ä¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹)
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î20Æü- 11·î3Æü¤Î¶âÅÚÆü½Ë
»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00(¶âÍËÆü¤Î¤ß15»þ³«¾ì)
²ñ¾ì¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼Âçºå(Ì¾Â¼Â¤Á¥½êÂçºå¹©¾ìÀ×ÃÏ)
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ¡ÖËÌ²Ã²ì²°±Ø¡×(4)ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://multi.barthe.world/
Í½ÌóURL(ËÌ²Ã²ì²° MULTI BARTHE)¡§https://coubic.com/desse/2772931
¡û¢þ¥µ¥¦¥Ê³µÍ×
º¸¾å¡¦¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎÁü¡¢±¦¾å¡¦³Æ¥¨¥ê¥¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢²¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò²þÁõ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¤òÉº¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÆâµ¤Íá"ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð
ËÌ²Ã²ì²°¤Î³¤ÊÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬´Ø¤ï¤ê¡¢¿¨³Ð/»ë³Ð/ÓÌ³Ð¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ÎÁ´¤Æ¤Î´¶³Ð¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÎËÜ¼ÁÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡û¢þ·úÃÛ²ÈµÚ¤Ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¢¨¸Æ¾Î/½êÂ°/¸ª½ñ/Ã´Åö¥¨¥ê¥¢¤ò²èÁüÆâ¤ËµºÜ(°Ê²¼Æ±¤¸)
¡ûÂÀÅÄæÆ(Á´ÂÎÀß·×)
1989Ç¯1·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡¢Âç½°¿©Æ²¤ÎÂ©»Ò¡£µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³ØÂç³Ø±¡ ·úÃÛÀß·×³ØÀì¹¶½¤Î»¡£Âçºå¤ÎÁÈ¿¥Àß·×»öÌ³½ê¤Ë6Ç¯¶ÐÌ³¤·¡¢¤½¤Î¸åÉð°æÎÉÍ´¤È¤È¤â¤ËOSTRÀßÎ©¡£Âçºå¤ÈÅìµþ¤Î2µòÅÀ¤ÇÀß·×¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¡¢µ¬ÌÏ¡¢»Ü¼ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì(´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ)¡¢Æü¡¹·úÃÛ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à¤â¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡ÖÂçºå¥µ¥¦¥ÊDESSE¡×2023
¿´ºØ¶¶¾¦Å¹³¹¤ËÌÌ¤·¤¿¸µ¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¾ì¤Î11³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Î4³¬¤Ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¤òºî¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤âÂ¿¤¯¡¢²°³°¶õ´Ö¤â¤Ê¤¤ÊÄº¿Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î±äÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°Àþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÄí¤Î¤è¤¦¤Ê·úÃÛ¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¡û¥ä¥Î¥Ù¥±¥ó¥¸(¥¨¥¢¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆâµ¤Íá)
1965Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£1990Ç¯½éÆ¬¤è¤ê¡Ö¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥ô¥¡¥¤¥ô¥¡¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¡Ç½À¤Î¤¢¤ëµ¡³£Ä¦¹ï¤òÀ©ºî¡£1997Ç¯¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤ë¡Ô¥¢¥È¥à¥¹¡¼¥Ä¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Õ¤ò´º¹Ô¡£2011Ç¯¿ÌºÒ¸å¡¢´õË¾¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ô¥µ¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Õ¤òÀ©ºî¤·¹ñÆâ³°¤Ç½ä²ó¡£2017Ç¯¤è¤êÊ¡¤ò±¿¤ÖÎ¹¤Î¼é¤ê¿À¡ÔSHIP'S CAT¡Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯¤ËÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¤Ë³«´Û¤·¤¿¡ÔSHIP'S CAT (Muse)¡Õ(2021)¤¬¹±µ×ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£Èþ½Ñ¤Îµ¯¸»¤äÂ¸ºß°ÕµÁ¤òÌä¤¤¡¢´Ä¶¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡ÖSHIP'S CAT(Muse)¡×
¡ÔSHIP'S CAT(Muse)¡Õ¤Ï¡¢2022 Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿¹õ¤¤Ä¾ÊýÂÎ¤Î³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¤È¡¢ÆâÉô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¡Ö¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¡×¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÔSHIP'S CAT¡Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ²ÅçÀî¤ËÌÌ¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤¬À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢¼é¤ê¿À¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡ûÊÒ²¬Âç¼ù(±ÇÁüÅ¸¼¨)
1989Ç¯¡¢Âçºå¡¦ÀéÎ¤¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥óÀ¸¤Þ¤ì¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢CM¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2017Ç¯¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ø#¥»¥ë¤ª¤Ä¡Ù¤ÇÃÏ¾åÇÈ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î³¹¤ò¤Ä¤¯¤ë"¤òÍýÇ°¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî²ñ¼ÒNEWTOWN¤òÀßÎ©¡£
Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØWest End Girls¡Ù(SSFF2020ÆþÁª¡¦´ÑµÒ¾Þ)¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¡ØÆó¿Í¥ÎÀ¤³¦¡Ù(¼ç±é:±ÊÀ¥ÀµÉÒ/Á´¹ñ·à¾ì¸ø³«)¤Ê¤É¤ò´ÆÆÄ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ø¥µÆ»¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Î´ë²è¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ©ºî¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£±Ç²èÅª¤Ê²ò¼á¤È¡¢³¹¤Î¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÉ÷·Ê¤ä¿Í¡¹¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤ò¸ò¤¨¤¿´ë²è¡¦±é½Ð¤Ç¡¢ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ø¥µÆ»¡Ù
ÀßÎ©¤·¤¿NEWTOWN¤Ç¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ø¥µÆ»¡Ù¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤«¤éÀ©ºîÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¡£¥µ¥¦¥Ê¤ò°¦¤¹¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò½ä¤ê¡¢¡È¤È¤È¤Î¤¦"ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤ÎÈè¤ì¤äÇº ¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ ³ÆÃÏ¤Î¥µ¥¦¥ÊÊ¸²½¤äÃÏ°è¤Î¶õµ¤´¶¤òÃú Ç«¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ ¥µ¥¦¥Ê¤ä²¹ÍáÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£ ¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢ ¼Ò²ñ¸½ ¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¹¡£ ¥í¡¼¥«¥ë»ÜÀß¤äÊ¸²½¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿´ë²è¡¦±é½Ð¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê°¦ ¹¥¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö±ÇÁüÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û»ûÅÄ±Ñ»Ë(Àß·×)
1990Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì.¡£2015Ç¯²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡Y-GSA½ªÎ»¡£2015Ç¯-2022Ç¯dot architects»²²è¡£2022Ç¯Âçºå¤Ë¤Ætamari architects¤òÅª¾ì°¦Èþ¤È¶¦Æ±¼çºË¡£
·úÃÛ-¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ç¼´¤È¤·¡¢¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ä¤Þ¤Á¤È·Ò¤¬¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤ë¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡ÖEXPO OPEN STREET¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÈ¾Ç¯Á°´ë²è¡£
Âçºå±ØÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Æ¡¢¿Í-¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È-²»³Ú¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢Âçºå¤Î³¹Ãæ¤Ç¾úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È°ìËÜ¤Î¥Æ¡¼¥×¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤·¤¿²¾Àß·úÃÛ·²¤òÀß·×¡¦»Ü¹©¡£
¡ûÃ«¸þ½Ó¼ù(¥Ï¡¼¥Ö±à)
1994Ç¯ÂçºåÉÜÃÓÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯´ØÀ¾³Ø±¡Âç³ØÂ´¡£Â¤±à²ñ¼Ò3Ç¯¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤ÎÄí»Å»ö3Ç¯¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤è¤ê²È¶È¤ÎÎÐ¸þ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë»²²è¡£¿¢ÌÚÀ¸»ºÇÀ²È¤Î5ÂåÌÜ¡£Å¹ÊÞ¡¢»ÜÀß¡¢¸Ä¿ÍÅ¡¤Î³°¹½/Â¤±à/¿¢ºÏ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢»Ü¹©¡¢¿¢Êª¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´ÖÁõ¾þ¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á5¤Ä¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ¿¢ºÏ¹©»ö¤ä¿¢ºÏ·×²è¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡ÖEXPO TRAIN ºåµÞ¹æ¡×2024
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î1Ç¯Á°´ë²è¡ÖEXPO TRAIN ºåµÞ¹æ¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤òÀ¸¤¤¿¿¢Êª¤ÇÁõ¾þ¡£¡ÖÌ¤Íè¤ÎºåµÞÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¿¢Êª¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â?¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÌþ¤·¤È¶Ã¤¤òÆÏ¤±¤ë¶õ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Î¿·¤·¤¤»Ñ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÅ¼Ö¤Ê¤éËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤À¡£
¡û²¼»û¹§Åµ(²°Âæ¡¢Àß·×)
1994Ç¯¡¢¹Åç¸©¸â»Ô½Ð¿È¡£²°Âæ¤òÀìÌç¤Ë¡ÖTAIYA(¥¿¥¤¥ä)¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤Î¤â¤È¡¢²°Âæ¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤«¤éÀß·×¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î²°Âæ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÄ´ºº¤·¡¢ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ç¼«ºî¤Î²°Âæ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹«¤ÎÉü¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÂçºå¤ÈÊ¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡ÖÆ°¤¯²°º¬¤Î²¼¤Ç¡×(Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢Èþ½Ñ´Û)2023
²°Âæ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤äÆüËÜ¤Î²°Âæ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢²°Âæ¤Ï¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÎò»Ë¡¢À©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¡¢²°º¬¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤¬É½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î²°Âæ¤Î²°º¬¤¬Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ä½ÐÍè»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ûÂçóý¹§»Ì(¥µ¥¦¥Ê¥Ù¥ó¥Á)
1986Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô½Ð¿È¡¢¸½ºß¤ÏÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢ÌÚºà¤Î¼«Á³¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡¢¥¹¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î²È¶ñÀ½ÉÊ¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ä¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤½¤³¤ËÂçÀÚ¤ÊÊª¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â»Ä¤»¤ë¤è¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡Ö¤Õ¤ë¤¨¤ë½ñ¸Ë¤Î¥¹¥Ä¡¼¥ë¡×
Âçºå¡¦ÃÓÅÄ¤Î¤ªË·¤µ¤ó¤¬±Ä¤à½ñ¸Ë¤Ç¡¢³¹Ï©¼ù¤À¤Ã¤¿ÌÚ¤¬¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Ä¡¼¥ë¡£È²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤ËºÆ¤Ó¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤ÇÀÅ¤«¤ËÐÊ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡û郄ÌîÀéÀ»(¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²°º¬)
1998Ç¯¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¦ºß½»
2021Ç¯¡¡¶áµ¦Âç³ØÊ¸·Ý³ØÉô·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ¤·Á·Ý½ÑÀì¹¶½¤Î»
¤Þ¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÇÑºà¡¢·úÃÛ»ñºà¡¢´ûÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·Î©ÂÎ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤äzine¤òÀ©ºî¡£¶áÇ¯¤Ï²°³°¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¿Í¡¹¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¥¢¡¼¥È¤È¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸À"¤È¤¤¤¦ÆÀÆñ¤¤»ö¾Ý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¼ý½¸¤·¤¿ÇÑºà¤òºîÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Îµ²±¤ä¥â¥Î¤Îµ²±¡¢¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢»þ¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¿Í¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤äÁÛ¤¤¤ò·Ò¤°¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ê¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ÆÎ©¤Á²ñ¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤«¤éÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡ÖGenerator¡×2024
ËÌ²Ã²ì²°¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î±Ä¤ß¤ò»ý¤ÄÇÑºà¤ò»È¤¤ÂÎ¸³·¿ºîÉÊ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç°ì¤«¤éÀ©ºîÀßÃÖ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ä¥â¥Î¤Îµ²±¡¢¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢»þ¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¿Í¤Î¸òÎ®¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ËË¬¤ì¤¿ºîÉÊ´Õ¾Þ¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ»¤æ¤¯¿Í¤¬ÌÜ·â¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤µ¤ì¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤³¤Î¾ì¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Í¤ÎÆ°¤¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÁõÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤¿¡£
¡ûÊÆÂ¼Í¥¿Í(ÅÇ¿å¸ý)
1996Ç¯ ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì
2019Ç¯ µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø(¸½ µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø) Èþ½Ñ¹©·Ý³Ø²ÊÁí¹çÂ¤·Á¥³¡¼¥¹ Â´¶È¡£
Æ±Ç¯¤Î19Ç¯¤ËÆ£ËÜÎ®°Ì¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öjohn gan jihn¡×·ëÀ®¡£Å¸¼¨¹½À®¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß¤ä¡¢¼«¿È¤Î¸Ä¿ÍÅª·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ä¶½Ì£¤«¤é¡¢Ç´ÅÙ¡¢ÀÐ¡¢FRP ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÁÇºà¤òÍÑ¤¤À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊªÍýÅª¤Ê´Ø·¸À¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤ÎÁÏ½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄË¤ß¤ä¶²¤ì¡¢Æ´¤ì¡¢°ÚÉÝ¤ÎÇ°Åù¤ÎÆâÅª¤Ê´¶¾ð¤âÆâÊñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¾å¤Ç¼å¤µ¤ä¼ºÇÔ¡¢ÉÔ´°Á´¤µ¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄ¦Áü¤¬»ý¤Ä¡¢ÃËÀÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¡¢Î©ÇÉ¤µ¡¢¿ò¹â¤µ¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂåÉ½ºî¡Û
¡Öinsulation(for your)¡×2024-2025
¥µ¥¤¥º¡§h2350¡ßw960¡ßd960
ÁÇºà¡§»æÇ´ÅÚ¡¢FRP¡¢Å´¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¡¢ÌÚ¡¢¥é¥Ã¥«¡¼ÅÉÎÁ¡¢³°ÊÉÍÑÅÉÎÁ¡¢¥Ï¥ó¥ÀÃòÂ¤
¡û¢þÀ©ºî¥Á¡¼¥à
