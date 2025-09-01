「キラーパス」「完璧なタイミングと精度」マンC戦で見せた三笘薫の絶妙アシストに反響！ 決勝弾のドイツ人MFにも脚光「フェイントが凄い」「落ち着きすぎやろ」
三笘薫を擁するブライトンは現地８月31日、プレミアリーグ第３節でマンチェスター・シティとホームで対戦した。
開幕から２戦勝ちなしのブライトンは、三笘が４−２−３−１の左サイドハーフで先発したなか、34分にアーリング・ハーランドにゴールを許して先制点を献上する。
それでも67分に相手のハンドでPKを獲得すると、これをジェームズ・ミルナーがきっちり決めて同点に追いつく。さらに89分には、敵陣中央付近から三笘が絶妙なスルーパスを供給。これを受けたブラヤン・グルダが巧みな個人技からネットを揺らして、勝ち越し弾を奪取。このまま２−１の逆転勝利を飾った。
逆転ゴールを演出した三笘は今季初アシストを記録。SNS上では「キラーパス」「やっぱ上手いな」「瞬時の判断が凄い」「完璧なタイミングと精度」などの反響があった。
また、三笘のパスから技ありのゴールを決めたドイツ人MFには「グルダ落ち着きすぎやろ」「冷静なフィニッシュ見事」「フェイントが凄い」「そこでキックフェイントはエグすぎる」といった声が上がっている。
なお、ブライトンは待望の今季初勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘が的確かつ絶妙アシスト！土壇場89分の劇的決勝点
