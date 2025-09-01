紅いもタルト、東京ばな奈… ご当地おみやげ45個がブックカバーに。全国No.1を決定する「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」開催！
この記事の画像を見る
9月1日より、全国268書店で開催される「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」。地域によって異なるデザインのオリジナルブックカバーが配布されるほか、公式SNSでは「いいね」数を競うコンテストも行われる。
ブックカバーは、全国各地の特産品メーカー45社とコラボレーションし、それぞれの商品をモチーフにデザインされたもの。銘菓や名品など地域色あふれる図柄が並び、期間中に対象書店で文庫本を購入した人に向けて配布される。
たとえば北海道では、100年以上にわたって愛される「月寒あんぱん」や、女子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」が平昌五輪の“もぐもぐタイム”で食べていた「赤いサイロ」などをモチーフにしたブックカバーを展開。
そのほかにも山形県は「でん六豆」、東京都は「東京ばな奈」や「池ぶくろう最中」、大阪府は「大阪花ラング」、福岡県は「マルタイラーメン（棒ラーメン）」や「にわかせんぺい」、沖縄県は「紅いもタルト」といった具合に、地域の特色を生かしたデザインが採用されている。
さらに食品モチーフだけではなく、石川県の「和倉温泉わくたまくん」や三重県の「猫忍者〜伊賀流にゃん法〜」といったご当地キャラクターもラインナップ。地元のブックカバーを集めるのもよし、旅先でお気に入りのブックカバーを探すのもよし。その地域ならではのオリジナルデザインで、読書の時間がより一層楽しくなるだろう。
また配布とともに合わせて実施されるコンテストでは、ブックカバー全45種の中から全国No.1を決定する。
まず9月1日（月）から10月10日（金）の日程でブロック予選大会を実施し、「北海道・東北」「関東」「中部」「東海・近畿」「中四国・九州」の各ブロックで1位を選出。その後、11月5日（水）から16日（日）までのスケジュールでグランプリ大会が開催される。
いずれも「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票数としてカウント。グランプリ大会ではSNS投票に加え、「丸善 丸の内本店」での現地投票も行われる予定だ。
ちなみに「丸善 丸の内本店」で開催されるグランプリ大会では、一部お土産商品の物販も展開。地域の味を加味したうえで、“推し”ブックカバーに投票しよう。
■■全国ご当地おみやげブックカバーの配布について
配布対象者：全国268書店で、期間中に文庫本を購入した方
配布期間： 9月1日（月）〜
※ブックカバーはなくなり次第配布終了。
※企画フラッグシップ店の丸善ジュンク堂書店5店舗（丸善 丸の内本店、お茶の水店、日本橋店、ラゾーナ川崎店、ジュンク堂書店池袋本店）では、全ブロックのブックカバーを週替わりで配布。
■■「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」概要
【ブロック予選大会】
期間： 9月1日（月）〜10月10日（金）
受付方法：「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票としてカウント
結果発表：10月17日（金）に公式Xアカウントにて発表
【グランプリ大会】
期間： 11月5日（水）〜16日（日）
受付方法：丸善丸の内本店での現地投票または「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト」公式Xアカウントの投稿への「いいね」数を投票としてカウント
結果発表：11月下旬に公式Xアカウントより発表
【開催店舗】
北海道旭川市 ジュンク堂書店 旭川店
北海道釧路市 BOOKS HIROSE イオン店
北海道江差町 万年屋書店
北海道札幌市 くまざわ書店手稲店
北海道札幌市 紀伊國屋書店厚別店
北海道札幌市 くまざわ書店アリオ札幌店
北海道札幌市 大垣書店 マルヤマクラス店
北海道札幌市 i・BOOKシーナシーナ屯田店
北海道札幌市 三省堂書店札幌店
北海道札幌市 ダイヤ書房本店
北海道札幌市 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店
北海道札幌市 未来屋書店苗穂店
北海道札幌市 未来屋書店発寒店
北海道札幌市 未来屋書店西岡店
北海道小樽市 紀伊國屋書店小樽店
北海道小樽市 喜久屋書店小樽店
北海道帯広市 くまざわ書店帯広店
北海道苫小牧市 未来屋書店苫小牧店
北海道函館市 函館栄好堂 丸井今井店
北海道函館市 くまざわ書店函館ポールスター店
北海道北見市 ゲオ北見南大通店
北海道網走市 フジヤ書店
岩手県奥州市 Gアクセス松田書店本店
岩手県奥州市 WonderGOO奥州水沢店
岩手県盛岡市 東山堂
岩手県盛岡市 東山堂イオンモ-ル前潟盛岡店
岩手県盛岡市 東山堂川徳店
岩手県盛岡市 東山堂イオンモ-ル盛岡南店
岩手県盛岡市 ジュンク堂書店 盛岡店
岩手県盛岡市 MORIOKATSUTAYA
岩手県大船渡市 ブックポートネギシ猪川店
岩手県大船渡市 ブックポートネギシ本店
岩手県北上市 東山堂北上店
宮城県気仙沼市 宮脇書店気仙沼
宮城県仙台市 くまざわ書店エスパル仙台店
秋田県秋田市 ジュンク堂書店 秋田店
山形県三川町 戸田書店 三川店
山形県山形市 戸田書店 山形店
山形県山形市 こまつ書店寿町本店
山形県山形市 こまつ書店西田店
山形県山形市 こまつ書店桜田店
山形県天童市 未来屋書店天童店
山形県東根市 こまつ書店東根店
山形県米沢市 こまつ書店堀川町店
福島県いわき市 ヤマニ書房イオンいわき店
福島県いわき市 ヤマニ書房ラトブ店
福島県会津若松市 岩瀬書店会津若松駅前店
福島県会津若松市 ブックスなにわ会津若松本店
福島県郡山市 ジュンク堂書店 郡山店
福島県郡山市 岩瀬書店富久山店
福島県福島市 岩瀬書店ヨークベニマル福島西店
福島県福島市 岩瀬書店福島駅西口店
福島県福島市 岩瀬書店鎌田店
福島県福島市 岩瀬書店八木田店
福島県福島市 くまざわ書店福島エスパル店
福島県郡山市 知遊堂郡山店
茨城県つくば市 ACADEMIAイーアスつくば店
埼玉県さいたま市 須原屋
埼玉県さいたま市 三省堂書店大宮店
埼玉県さいたま市 須原屋コルソ店
埼玉県さいたま市 BookDepot書楽
埼玉県さいたま市 書房すみよし丸広南浦和
埼玉県さいたま市 ジュンク堂書店 大宮高島屋店
埼玉県越谷市 宮脇書店越谷店
埼玉県越谷市 TSUTAYAレイクタウン
埼玉県越谷市 未来屋書店レイクタウン店
埼玉県久喜市 蔦屋書店フォレオ菖蒲店
埼玉県狭山市 未来屋書店武蔵狭山店
埼玉県戸田市 明文堂書店TSUTAYA戸田
埼玉県三郷市 KaBoSららぽーと新三郷店
埼玉県所沢市 ブックファースト新所沢店
埼玉県所沢市 ダ・ヴィンチストア
埼玉県川越市 紀伊國屋書店川越店
埼玉県川口市 須原屋アリオ川口店
埼玉県川口市 未来屋書店川口店
埼玉県鶴ヶ島市 スーパーブックスycvoxワカバウォ-ク
埼玉県入間市 紀伊國屋書店入間丸広店
埼玉県入間市 未来屋書店入間店
千葉県千葉市 くまざわ書店ペリエ千葉本店
千葉県柏市 くまざわ書店柏高島屋店
東京都葛飾区 ブックスオオトリ四つ木店
東京都江東区 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店
東京都港区 虎ノ門書房
東京都港区 大垣書店 麻布台ヒルズ店
東京都国立市 増田書店
東京都渋谷区 紀伊國屋書店西武渋谷店
東京都新宿区 ブックファースト新宿店
東京都新宿区 博文堂書店本店
東京都杉並区 ブックスオオトリ高円寺店
東京都千代田区 八重洲ブックセンターグランスタ八重洲店
東京都千代田区 丸善 お茶の水店
東京都千代田区 丸善 丸の内本店
東京都台東区 くまざわ書店浅草店
東京都中央区 丸善 日本橋店
東京都中野区 ブックファースト中野店
東京都町田市 久美堂四丁目店
東京都町田市 久美堂玉川学園店
東京都東久留米市 ブックセンター滝山
東京都板橋区 矢粼書店
東京都武蔵野市 ジュンク堂書店 吉祥寺店
東京都武蔵野市 BOOKSルーエ
東京都豊島区 ジュンク堂書店池袋本店
東京都目黒区 ブックファースト自由が丘店
東京都立川市 ジュンク堂書店 立川郄島屋店
東京都練馬区 ブックファースト練馬店
東京都大田区 田辺書店空港店
神奈川県横浜市 ブックファーストモザイクモール港北店
神奈川県横浜市 ブックファースト青葉台店
神奈川県川崎市 丸善 ラゾーナ川崎店
新潟県五泉市 コメリ書房五泉店
新潟県三条市 知遊堂三条店
新潟県上越市 知遊堂上越国府店
新潟県上越市 蔦屋書店高田西店
新潟県新潟市 知遊堂亀貝店
新潟県新潟市 萬松堂
新潟県新潟市 HIRASEI遊蔦屋書店巻店
新潟県新潟市 くまざわ書店ココロ新潟店
新潟県新潟市 蔦屋書店新潟万代
新潟県新潟市 蔦屋書店新潟中央インター店
新潟県新潟市 ジュンク堂書店 新潟店
新潟県新発田市 コメリ書房新発田店
新潟県新発田市 蔦屋書店新発田店
新潟県村上市 HIRASEI遊蔦屋書店村上店
新潟県長岡市 蔦屋書店長岡古正寺店
新潟県長岡市 戸田書店 長岡店
新潟県柏崎市 コメリ書房柏崎店
富山県富山市 文苑堂書店富山豊田店
石川県金沢市 金沢ビーンズ明文堂
石川県七尾市 きくざわ書店ナッピィモール店
石川県小松市 小松ツリーズ明文堂
石川県野々市市 明文堂書店金沢野々市店
福井県福井市 SuperKaBoSプラスゲオ二の宮本店
福井県福井市 SuperKaBoS大和田店
福井県福井市 KaBoSベル店
山梨県甲府市 朗月堂
山梨県中央市 柳正堂書店イオンタウン山梨中央店
長野県塩尻市 中島書店高原通り店
長野県岡谷市 笠原書店本店
長野県佐久市 蔦屋書店佐久平店
長野県松本市 興文堂平田店
長野県松本市 丸善 松本店
長野県上田市 未来屋書店上田店
長野県上田市 平安堂上田しおだ野店
長野県上田市 平安堂上田店
長野県飯田市 平安堂飯田店
長野県飯田市 平安堂座光寺店
静岡県掛川市 明屋書店掛川西郷店
静岡県菊川市 戸田書店 リブレ菊川店
静岡県清水町 マルサン書店柿田川サントムーン店
静岡県静岡市 江崎書店イトーヨーカドー静岡店
静岡県静岡市 江崎書店ベイドリーム清水店
静岡県静岡市 吉見書店長田店
静岡県静岡市 MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店
静岡県静岡市 戸田書店 江尻台店
静岡県島田市 島田書店花みずき店
静岡県藤枝市 戸田書店 藤枝東店
静岡県浜松市 明屋書店浜松渡瀬店
静岡県浜松市 アマノ有玉店
静岡県富士宮市 大垣書店 イオンモ-ル富士宮店
静岡県浜松市 アマノ三方原店
愛知県岡崎市 未来屋書店岡崎店
愛知県岡崎市 本の王国岡崎店
愛知県刈谷市 本の王国刈谷店
愛知県知立市 正文館書店知立八ツ田店
愛知県長久手市 正文館書店長久手フレンドタウン店
愛知県東区 山吹 ことの葉のこずえ
愛知県日進市 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店
愛知県扶桑町 カルコス扶桑店
愛知県豊橋市 本の豊川堂カルミア店
愛知県豊川市 本の豊川堂 × nido cafe イオンモール豊川店
愛知県豊川市 本の王国豊川店
愛知県名古屋市 丸善 アスナル金山店
愛知県名古屋市 くまざわ書店セントラルパーク店
愛知県名古屋市 紀伊國屋書店mozoワンダ―シティ店
愛知県名古屋市 こみかるはうす名西店
愛知県名古屋市 らくだ書店本店
愛知県名古屋市 未来屋書店大高店
愛知県名古屋市 正文館書店緑区グリーンプラザ店
三重県伊勢市 未来屋書店伊勢店
三重県四日市市 丸善 四日市店
三重県松阪市 コメリ書房松阪店
三重県鈴鹿市 コメリ書房鈴鹿店
三重県鈴鹿市 未来屋書店鈴鹿店
滋賀県草津市 ジュンク堂書店 滋賀草津店
滋賀県草津市 ハイパーブックス駒井沢店
滋賀県草津市 ハイパーブックスかがやき通り店
滋賀県大津市 大垣書店 フォレオ大津一里山店
滋賀県長浜市 ハイパーブックス長浜店
滋賀県東近江市 ハイパーブックス八日市店
滋賀県彦根市 ハイパーブックス彦根店
京都府下京区 大垣書店 京都ヨドバシ店
京都府中京区 大垣書店 烏丸三条店
京都府南区 大垣書店 イオンモールKYOTO店
京都府南区 大垣書店 イオンモ-ル京都桂川店
大阪府阿倍野区 ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
大阪府高槻市 大垣書店 高槻店
大阪府大阪狭山市 パルネット狭山店
大阪府大阪市 くまざわ書店阿倍野店
大阪府大阪市 MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
大阪府大阪市 紀伊國屋書店グランフロント大阪店
大阪府大阪市 正和堂書店
大阪府大阪市 ブックファースト梅田2階店
大阪府大阪市 旭屋書店梅田地下街店
大阪府大阪市 ジュンク堂書店 難波店
兵庫県神戸市 ジュンク堂書店 神戸住吉店
兵庫県神戸市 ジュンク堂書店 三宮店
兵庫県神戸市 メトロ書店 神戸御影店
兵庫県神戸市 大垣書店 神戸ハーバーランドumie店
兵庫県川西市 紀伊國屋書店川西店
兵庫県尼崎市 TSUTAYA尼崎つかしん店
兵庫県姫路市 ジュンク堂書店 姫路店
奈良県大和郡山市 喜久屋書店大和郡山店
奈良県天理市 WAY書店天理店
奈良県奈良市 啓林堂書店奈良店
鳥取県鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店
島根県出雲市 ブックセンターコスモ出雲店
岡山県倉敷市 喜久屋書店倉敷店
広島県呉市 廣文館呉駅ビル店
広島県広島市 廣文館イオンタウン楽々園店
広島県広島市 廣文館フジグラン広島店
広島県広島市 大垣書店 ジ・アウトレット広島店
広島県広島市 ジュンク堂書店 広島駅前店
広島県広島市 廣文館 フジグラン緑井店
広島県広島市 BOOK GALLERY KOBUNKAN
広島県広島市 紀伊國屋書店広島店
広島県福山市 廣文館福山駅ビル店
山口県下関市 明屋書店MEGA新下関店
山口県下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店
山口県山口市 明屋書店MEGA大内店
徳島県徳島市 ブックシティ平惣徳島店
徳島県藍住町 ブックスジュピター
香川県綾川町 未来屋書店綾川店
香川県高松市 くまざわ書店高松店
香川県高松市 ジュンク堂書店 高松店
愛媛県松山市 明屋書店MEGA平田店
愛媛県松山市 明屋書店空港通り店
高知県高知市 金高堂書店
高知県高知市 未来屋書店高知店
福岡県久留米市 紀伊國屋書店久留米店
福岡県行橋市 明屋書店行橋行事店
福岡県行橋市 福岡金文堂行橋店
福岡県宗像市 明屋書店宗像店
福岡県田川市 明屋書店伊加利店
福岡県福岡市 福岡金文堂大橋駅店
福岡県福岡市 福岡金文堂本店
福岡県福岡市 未来屋書店福岡伊都店
福岡県福岡市 未来屋書店香椎浜店
福岡県福岡市 丸善 博多店
福岡県福岡市 BOOKINN金進堂えきマチ1丁目香椎店
福岡県福岡市 ジュンク堂書店 福岡店
福岡県北九州市 くまざわ書店小倉店
福岡県北九州市 喜久屋書店小倉店
福岡県北九州市 白石書店本店
長崎県佐世保市 金明堂大野モ-ル店
長崎県大村市 clips on
長崎県長崎市 好文堂書店
長崎県長崎市 メトロ書店本店
長崎県長崎市 紀伊國屋書店長崎店
熊本県熊本市 明屋書店サンロードシティ熊本店
大分県大分市 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店
宮崎県都城市 田中書店妻ヶ丘本店
沖縄県うるま市 大城書店石川店
沖縄県那覇市 ジュンク堂書店 那覇店
沖縄県那覇市 球陽堂書房メインプレイス