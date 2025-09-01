「Travis Japan」の松田元太（26）が1日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。「King＆Prince」郄橋海人（26）の代役として出演した前日8月31日の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」を振り返った。

31日に行われた企画、郄橋がプロデュースした市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送る「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」。同企画の中心人物だった郄橋が体調不良により出演を見合わせることとなったため、松田は急きょ代役として出演。

出演見合わせ発表からわずか1日と少ししかなかったにも関わらず、松田は大きなミスすることなく、激しいダンスも完璧に覚え、見事に最後まで踊り切った。演技後、松田は「表現者のみなさんと、郄橋海人と一緒にパフォーマンスができて本当に幸せでした」と伝えた。

翌日の生放送出演となったこの日はMCの「ハライチ」澤部佑から「大忙し！」、岩井勇気から「凄かったねえ」と話を振られ、松田は「ありがとうございました。急きょでしたねえ。しびれました」と振り返った。

「しびれるよねえ。とんでもない長さだったもんね」と言われても「とんでもない長さでしたねえ。でもいい経験ができましたね」としみじみと話した。

この日のゲストは所属事務所の大先輩「DOMOTO」の堂本光一で「楽しみです」と松田。岩井から「きょうも流したかっただろうけど、大先輩だから」とツッコまれると「きょうもしびれてます」「流しにいかないですよ！」と気合を入れた。