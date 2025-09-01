【ヘイ、お待ちぃ!!】氷の上に寝そべるペンギンたちの姿にほっこり - 「お、こいつぁイキがいいねぇ!」「きれいに並んでんな」「大将、おかわり!」の声
和歌山県にあるアドベンチャーワールドから、新鮮な「ペンギン盛り」(?)の映像が届いています!
ヘイ、お待ちぃ!!ペンギン盛り🍣🐧
「ヘイ、お待ちぃ!!」威勢のいい声とともにポストされたのは、氷の上に寝そべるペンギンたちの姿。きれいに整列する様は、まるで寿司下駄に並べられた握り寿司。白いお腹がシャリのようです! 見ているだけで癒されますね。
この光景にSNSでは、「んああ〜、アデリー可愛すぎる!!」「綺麗に並んでんな」「角度までピッタリ揃ってるペンギン寿司」「この艶、この大きさ 時価の高級盛りだな」といった反応が。また、公式の「ヘイ、お待ちぃ!!」に対し、「お、こいつぁイキがいいねぇ!」「大将、おかわり!」「大将、相変わらずいい腕だな…もう10皿貰おうか」と応える人も見受けられました。
暑すぎる日本の夏。人間がこれだけまいっているのだから、ペンギンたちにとっては灼熱地獄のような暑さなのかも。氷に全身を密着させたがるのも当然。握り寿司スタイルで、なんとか夏をのりきってもらいたいですね。
