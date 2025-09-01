ローマ教皇レオ１４世＝８月２７日、バチカン/Guglielmo Mangiapane/Reuters

（ＣＮＮ）ローマ教皇レオ１４世は８月３１日、米ミネソタ州ミネアポリスのカトリック系の学校で起きた銃撃事件に言及し、銃規制を強化して「武器のパンデミック」を終わらせるよう訴えた。

２７日に発生した銃撃事件では、礼拝中の子どもたちや職員が銃撃され、子ども２人が死亡、１８人が負傷した。

レオ１４世は公の場でこの事件に言及。サンピエトロ広場に集まった信者らに対し、「私たちの世界をむしばむ大小の武器のパンデミックが止まるよう、神に祈りましょう」と語りかけた。レオ１４世が公の場で銃規制に言及するのは初めて。

レオ１４世は米国出身の初のローマ教皇。この日は母国語の英語で、ミネソタ州の学校銃撃事件の犠牲者や、日々殺害されたり負傷したりしている「数えきれない子どもたち」のために祈りをささげていると語った。

前任のフランシスコ教皇は頻繁に軍需産業を非難して、市民による自衛目的の銃使用の「習慣」化を危惧していた。レオ１４世も「武器の論理」や武器取引を非難し続けているが、ミネアポリスの銃撃事件の直後は、銃規制に関する発言を控えていた。

一方、レオ１４世と親しい米シカゴのブレース・クピッチ枢機卿はミネアポリスの銃撃事件を受けて発表した声明で「銃があふれ返っている。常識で入手を規制しようとする試みは、憲法に規定されていない自由の名の下に、大部分が阻まれている」と指摘していた。