大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の新番付が発表された１日、新小結安青錦（２１＝安治川）が都内の部屋で会見に出席した。

ウクライナ出身の安青錦は、新入幕となった３月の春場所から３場所連続で１１勝を挙げた。初土俵から所要１２場所での三役昇進は、小錦、朝青龍、琴欧洲の１４場所を抜いて歴代１位のスピード記録（年６場所制となった１９５８年以降初土俵、幕下付け出しは除く）。

会見で「番付表を見て、名前が少し大きくなっていてうれしかった」と笑顔を見せつつ「三役の後も、もっと上の番付があるので。とりあえず上がったのはうれしいけど、満足するところじゃない」と気を引き締めた。

最速記録については「今日のニュースで見た。記録をつくったのはうれしい。（安治川）親方（元関脇安美錦）から言われたことを、やってきたから三役になれたと思う」と語った。

同席した師匠の安治川親方は「すごくうれしい。番付を上げてくれる力士を育てる中で、三役がこんなに早く誕生するとは思ってなかった。その実感もだんだんと湧いてきて、ここからもう一段階どんどん上がっていこうと。どういうふうに（安青錦と）２人で上がっていくかということに、非常に燃えている」と喜びを見せた。

師匠からの期待を胸に、秋場所に向けて安青錦は「先場所よりいい成績を残せるように頑張りたい」と力を込めた。