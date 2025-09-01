俳優の田中泯が８月３０日、日本テレビ系「２４時間テレビ」内の「しゃべくり００７」企画に生出演。田中は日本テレビ系の番組は初出演だといい、驚きの私生活を明かした。

この日は「しゃべくり００７」はもちろん、日テレの番組に初出演という田中がゲスト。大ヒット映画「国宝」でも、伝説的な女形を演じ、話題を呼んだばかり。そんな田中の自宅が９０００坪ある…という話となり、田中は「今は嘘です」と笑い「このぐらいの土地はあった」と過去、自宅は９０００坪あったと言う。

山梨県に引っ越してから「４０年」だといい、最初は「一緒に踊りをやりたいという若者が５０人、６０人いた。彼らがバイトをやって疲れて練習するのが理不尽で、なんとかいい方法はないかと。一緒に農業をやって働いて、好きなときに稽古をするというのを目指して山梨に移った」と説明。「当時は次々とお百姓さんが土地を貸して下さって、そのぐらいの広さになった」という。

今は若者はおらず「１０００坪ぐらい」に減ったというが「自分で持つことに興味がない。全部借りている」と土地も家も借りていると明かしていた。