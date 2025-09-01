「ドムドムハンバーガー×秘密戦隊ゴレンジャー」がコラボ！ 期間限定バーガー「スーパー戦隊バーガー」が9月12日発売
【スーパー戦隊バーガー】 9月12日より発売 価格 単品：890円 セット：1,290円
ドムドムハンバーガーは、期間限定バーガー「スーパー戦隊バーガー」を9月12日より発売する。価格は単品が890円、セットが1,290円。
本商品は、1975年に放送された特撮「秘密戦隊ゴレンジャー」とのコラボレーションフードで、アカレンジャー役のレッドバンズに、アオレンジャー役のブルーチェダーチーズ、キレンジャー役の目玉焼き、ミドレンジャー役のレタス、モモレンジャー役のピンクトマトソースを組み合わせた期間限定のハンバーガーとなっている。
🔴アカレンジャー：レッドバンズ
🔵アオレンジャー：ブルーチェダーチーズ
🟡キレンジャー：目玉焼き
モモレンジャー：ピンクトマトソース
🟢ミドレンジャー：レタス
