【スーパー戦隊バーガー】 9月12日より発売 価格 単品：890円 セット：1,290円

　ドムドムハンバーガーは、期間限定バーガー「スーパー戦隊バーガー」を9月12日より発売する。価格は単品が890円、セットが1,290円。

　本商品は、1975年に放送された特撮「秘密戦隊ゴレンジャー」とのコラボレーションフードで、アカレンジャー役のレッドバンズに、アオレンジャー役のブルーチェダーチーズ、キレンジャー役の目玉焼き、ミドレンジャー役のレタス、モモレンジャー役のピンクトマトソースを組み合わせた期間限定のハンバーガーとなっている。

(C)石森プロ・東映