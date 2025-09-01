TBS NEWS DIG Powered by JNN

ºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Ë¡¿Í´ë¶ÈÅý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤è¤ê11.5%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¡ÖÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£¡×¤ÎÂçÉý¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢Á´»º¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï35Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£