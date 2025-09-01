4¡Ý6·î´ü¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×11.5¡ó¸º¾¯¡¡¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ¶Á¼õ¤±¤ëÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£¤ÏÂçÉý¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Ë¡¿Í´ë¶ÈÅý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏµîÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¤è¤ê11.5%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¡ÖÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£¡×¤ÎÂçÉý¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Á´»º¶È¤Î·Ð¾ïÍø±×¤Ï35Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤È¡¢»ÍÈ¾´ü¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
³¤,
Ë¡Í×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¶âÂ°²Ã¹©