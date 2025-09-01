¾åÃÒÂçÀ¸Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯29Ç¯¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿³¿ÍÊª¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸ø³«¤·¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ç¾åÃÒÂçÀ¸¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯29Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò½é¤á¤ÆÀ©ºî¤·¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1996Ç¯9·î9Æü¡¢³ë¾þ¶è¼ÆËô¤Î½»Âð¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Î4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢1³¬¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤«¤éA·¿¤ÎÃË¤Î·ì±Õ¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2³¬¤Î°äÂÎ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤«¤é¤Ï¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤ÈÆ±¤¸DNA·¿¤Î·ì±Õ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤«¤é29Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÔ¼«Á³¤ËÂç¤¤Ê¥³¡¼¥È¡×¤òÃå¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò½é¤á¤ÆÀ©ºî¤·¸ø³«¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÉôÀ¿¹¬ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿·î¤Ë¤ÏÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾ðÊó¤ò´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡Àè¡ÛµµÍ·Ù»¡½ð 03¡Ý3607¡Ý0110