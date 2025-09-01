アイドルグループ「=LOVE」（イコールラブ）の大谷映美里さんが自身のインスタグラムを更新。ラーメンを満喫したことを報告しました。



【写真を見る】【 大谷映美里 】 山岡家で「幸せなトッピング祭り」 “ プレ塩 ” ラーメンを堪能 「濃厚でまろやかでがっつり！美味しかった〜！！」



大谷さんは、「久しぶりの山岡家」と投稿。初めて挑戦した「プレ塩」ラーメンを固め・多め・普通で注文し、トッピングもたっぷり楽しんだことを伝えました。







投稿された写真には、赤いテーブルの上に置かれたラーメンとつけ麺の様子が映っています。ラーメンには卵やメンマ、ほうれん草、ネギ、海苔などがトッピングされ、別皿には白髪ネギと青ネギ、そしてライスも添えられています。





大谷さんは「濃厚でまろやかでがっつり！美味しかった〜！！」と感想を述べ、「半ライス バター、ほうれん草、練り梅」をトッピングし、「青ネギと白髪ネギはシェア」したと明かしています。レシートの写真からも、これらのトッピングが注文されたことが確認できます。







また、店内や店外での様子も複数枚投稿されており、黒いタンクトップとジーンズを着た大谷さんがラーメン店の前でポーズをとる姿や、ペットボトルを頭の上に乗せて遊ぶ様子も投稿されています。







「幸せなトッピング祭りしてしまった!!!」と喜ぶ大谷さんは、「夜食に食べるラーメンって最高だよねぇ」とコメント。ファンに向けて「おすすめあったら是非教えてください」と呼びかけました。







この投稿に、「ラーメン美味しそう」「美味しそうに食べるから可愛すぎたよ」「山岡家ラーメン美味しそうすぎるしモグモグ幸せそうなみりさんが可愛すぎた」「トッピング祭り いいね」「こんな痩せてる子がラーメン好きなの未だに信じられない」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】