´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤«¤é102Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ïµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1923Ç¯¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤è¤½5Ëü8000¿Í¤Î°ä¹ü¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î¡ÖÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¡×¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ¤«¤éË¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢°äÂ²¤ÎÂåÉ½¤é¤ª¤è¤½190¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¤òË´¤¯¤·¤¿ÃËÀ
¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï10ºÐ¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÁÄÉã¤Ï42ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ÌºÒ¤ÎÏÃ¤ÏÊì¤«¤é¡Ë²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ë¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤Ë°¤É¡¶«´¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×
Êì¤Î»Ð¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À
¡ÖÊì¤Î»Ð¤¬19ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¡×
°ìÊý¡¢°ÖÎîÆ²¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ«Á¯¿Í¤¬°æ¸Í¤ËÆÇ¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Þ¤Ë¤è¤êµÔ»¦¤µ¤ì¤¿Ä«Á¯¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÅÔÃÎ»ö¤¬ÄÉÅéÊ¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄÉÅéÊ¸¤ÎÁ÷ÉÕ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£