SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSGが今年9月で設立5周年を迎え、BMSG に所属するソロアーティスト、グループアーティストからなる「BMSG ALLSTARS」全員で制作した新曲｢GRAND CHAMP｣が9月1日(月)にリリースとなった。

本楽曲は、BMSGアーティストの楽曲をはじめ数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” SakaiとSKY-HI がタッグを組み、4年連続開催となる＜BMSG FES＞のテーマソングとして制作。

楽曲タイトルはBMSGが成長してきたこの5年間を「GRAND CHAMP」という言葉で括り、これまでの軌跡のすべてを祝う楽曲でありながら、同時に「まだ始まったばかり、ここからが本番」と覚悟とプライドを全て賭けて臨む挑戦者のアティテュードの表明にもなっている。

疾走感ある印象的なマーチングドラムに、22人のマイクリレーが目まぐるしく交錯し重なり合う構成は文字通り一瞬も聴き逃せない1曲だ。

BMSG ALLSTARS 「GRAND CHAMP｣

2025年9月1日(月)配信スタート

https://lnk.to/BMSGALLSTARS_GRANDCHAMP

＜BMSG FES’25＞

出演：SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / RUI / TAIKI / KANON / HANA

※RYOKI(BE:FIRST)は本イベントへの出演はございません。あらかじめご了承ください。 会場：お台場BMSG FES特設会場

日程：2025/9/27(土),28(日)

時間：OPEN 14:00 / START 16:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※終演時間は20:00を予定しておりますが、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

関連リンク

◆＜BMSG FES’25＞特設サイト