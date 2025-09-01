Çò´ÖÈþÎÜ¡¢4ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¡È¸Â³¦ÆÍÇË¡É ²áµîºÇÂçµé¤ÎÏª½Ð¤ËÄ©Àï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡Û¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÇò´ÖÈþÎÜ¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNMB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ
NMB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ11Ç¯´Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸£°ú¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Çò´Ö¡£2021Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤Ç¡¢º£¤â¤Ê¤ªµ±¤¤òÁý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£ºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¡È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤êÉº¤¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î2ºîÌÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ND CHOW»á¤È¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤ÇÄ©¤ó¤ÀºÇ¿·ºî¤À¡£
¿¿¤ÃÇò¤Êº½ÉÍ¤¬Â³¤¯¥ß¡¼¥±¡¼¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¶õ´Ö¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤¤±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£ÎÐ¿¼¤ÌÚ¡¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÅÅÔ¥Û¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÅô¤ê¤È»Ô¾ì¤Î³èµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Çò´ÖÈþÎÜ»Ë¾å¡È²áµîºÇÂçµé¤ÎÏª½Ð¡É¤ËÄ©¤ó¤À¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£¡È¾×·â¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¡¢Á¯Îõ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ÐÈÇ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Çò´Ö¤Ï¡Ö4ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢10·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë»ä¤Î¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢28ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¿§µ¤¤äÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤µ¤â¡Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
