MUCC、主催イベント＜Love Together EXTRA＞でSadieと初ツーマン
MUCCが10月8日(水)Spotify O-EASTにてスペシャルイベント＜Love Together EXTRA＞を開催することが発表された。ゲストバンドには、今年結成20周年を迎えたSadieが登場する。
本イベントはMUCCが主催するツーマンライヴ企画＜Love Together 2025＞に先駆けて行われるものだ。MUCCとSadieの共演は2013年末に行われた＜Over The Edge ’13＞以来、実に約12年ぶり。ツーマン形式での共演は今回が初となる。
Sadieは2023年に再始動し、2025年3月には日比谷野外大音楽堂にて結成20周年記念ライヴ＜Sadie 20th Anniversary Live『脈拍』＞を開催した。また、MUCCの逹瑯がMCを務める音楽情報番組『いじくりROCKS！』にはSadieから真緒、美月、景が出演しており、番組を通じた交流からも両バンドの親交の深さが伺える。
長年にわたりヴィジュアル系シーンをけん引してきた2バンドによる一夜限りの共演に注目してほしい。チケットは本日9月1日(月)12:00よりMUCC・Sadieそれぞれのファンクラブにて最速先行がスタートしている。
■＜Love Together EXTRA＞
2025年10月8日(水) Spotify O-EAST
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：MUCC / Sadie
▼チケット
前売8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※1Fスタンディング ※2F指定席あり
一般発売：10月1日(水)12:00〜先着
【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行／UNDEAD会員1次先行】
申込受付：2025年9月1日(月)12:00〜2025年9月7日(日)23:59
【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員先行／UNDEAD会員2次先行】
申込受付：2025年9月10日(水)12:00〜2025年9月15日(月・祝)23:59
MUCC公式ファンクラブアプリ「朱ゥノ吐＋」
https://fanicon.net/fancommunities/4122
■＜MUCC主催イベント「LuV Together 2025」＞
9月6日(土) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール
open15:00 / start16:00
出演：MUCC / cali≠gari / デラックス×デラックス / DEZERT / lynch.
▼チケット
前売9,600円 ※全席指定
https://eplus.jp/mucc/
■＜MUCC TOUR 2025「Love Together」＞
11月02日(日) 名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：摩天楼オペラ
11月03日(月) 名古屋ボトムライン
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：RAZOR
11月24日(月) 東京キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00
ゲストバンド：梟
11月25日(火) 東京キネマ倶楽部
open18:15 / start19:00
ゲストバンド：メリー
11月28日(金) 大阪STUDIO PARTITA
open18:15 / start19:00
ゲストバンド： XANVALA
11月29日(土) 大阪STUDIO PARTITA
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： nurié
12月20日(土) 水戸ライトハウス
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： MAMA.
12月21日(日) 水戸ライトハウス
open17:15 / start18:00
ゲストバンド： CHAQLA.
▼チケット
前売 8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要
※東京キネマ俱楽部公演：1Fスタンディング、2F指定席
※他会場：スタンディング
一般発売：9月25日(木)12:00〜
【朱ゥノ吐＋会員/虚無僧DU MODE会員先行】
申込受付：9月3日(水)12:00〜9月9日(火)21:00
■＜MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025「YUKKE (5) 46歳 BIRTHDAY LIVE †夢幻†」＞
11月5日(水) 神奈川・CLUB CITTA’
open17:00 / start18:00
出演：MUCC / La’Mucc
▼チケット
前売8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
一般発売：10月18日(土)12:00〜
【朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行】
申込受付：9月15日(月)12:00〜9月21日(日)23:59
【朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員先行】
申込受付：9月26日(金)12:00〜10月2日(木)23:59
MUCC公式ファンクラブアプリ「朱ゥノ吐＋」
https://fanicon.net/fancommunities/4122
