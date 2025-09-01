ペコちゃんがサーティワンにやってくる！コラボ期間限定「ミルキー」フレーバー、サンデーなど登場
【モデルプレス＝2025/09/01】サーティワン アイスクリームでは、今年75周年を迎えた不二家の人気キャラクター・ペコちゃんとコラボレーションした「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」を、2025年9月4日（木）から9月30日（火）まで実施。ミルキーをイメージした限定フレーバーや、キュートなペコちゃんをモチーフにしたサンデーやダブルカップなど、この時期だけの特別なラインナップが登場する。
今回のコラボの目玉は、国民的ロングセラー「ミルキー」をイメージした2つの限定フレーバー。
1つ目の「ミルキー ミルキー」は、ミルキーのコク深い味わいをアイスクリームとシャーベットで表現。さらに、バターオイルが隠し味の甘いミルキー風味リボンを組み合わせ、ミルキーを食べた時のような幸せな美味しさを追求した。
2つ目の「ポッピングミルキー」は、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーが夢の共演。ミント風味はそのままに、グリーンの部分をピンク色に変身させ、見た目もキュートに仕上げた。ミルキー風味のアイスクリームとリボン、そしてポッピングシャワーならではのパチパチ弾けるポップロックキャンディの食感が楽しいフレーバーだ。
これらの限定フレーバーは、シングル・レギュラーサイズで楽しめるほか、プラス90円でスモールダブルへのサイズアップも可能だ。
このほかにも、キュートなペコちゃんをモチーフにしたサーティワンらしい限定商品が多数登場する。
「ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ」として、コラボ限定デザインのダブルカップも2種類用意。洋菓子店をイメージしたデザインと、ミルキーの包み紙をイメージしたデザインから選べる。
「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」は、ホイップクリームとカラースプレー、そしてインパクトのあるペコちゃんのチョコレートをのせたキュートなサンデー。北海道産の練乳と生クリームで仕立てた、とろける食感の生ミルキーもトッピングされている。
アイスクリーム8個を選んでテイクアウトできる限定ボックス「ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット」は、サーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃんに、キャラメルリボンの首輪をつけたドッグが描かれたキュートなデザイン。
このセットでしか手に入らない、限定の巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤が付いてくるのも嬉しいポイントだ。
また、好きなフレーバーをたっぷり持ち帰りできるフレッシュパックが「ペコちゃん ハッピーフレッシュパック」という限定デザインで登場。
さらに、対象商品を購入すると、限定のコラボステッカー（全4種類）がランダムでもらえるプレゼント企画も実施される。全国31万枚限定でなくなり次第終了となる。（modelpress編集部）
販売期間：2025年9月4日（木）〜9月30日（火）
◆ミルキーを味わう2つの限定フレーバー
◆限定サンデー＆テイクアウト商品も必見
■PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」
販売期間：2025年9月4日（木）〜9月30日（火）
