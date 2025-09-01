今回は、「習い事」でマウントをとってきたママに対し、全く動じず笑顔でスルーしたママの話を紹介します。

「もしかしてお金ないの？（笑）」

「私は幼稚園児の娘がいる母親です。よく近所の公園で娘を遊ばせていますが、同じ幼稚園に通う問題児の男の子もよくそこに来ていて、娘が遊んでいるのを邪魔するので困っています。ちなみにその男の子のママは、スマホを見ているだけで注意することもなく……。

そしてこの前、またその問題児＆ママに公園で遭遇。で、そのママが急に『習い事やってる？』と聞いてきたんです。そこにはそのママと私、そしてもうひとりおっとりしたママがいたのですが、そのおっとりしたママが『うちはまだ何もしてない』と答えると、問題児のママが『毎日公園で遊ぶだけ？ 可哀想〜』『うちはいろいろやらせてるわ』『もしかしてお金ないの？(笑)』とマウントをとってきたんです。

でも、おっとりしたママは笑顔で見事にスルーしていて、すごいなと感心しました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2024年6月）

▽ それぞれの家庭の方針がありますから、余計な口出しはしないでほしいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様体験談をもとに記事化しています。