安藤優子、家族に人気の簡単おつまみ紹介「美味しそう」「早速真似します」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】キャスターの安藤優子が1日、自身のInstagramを更新。手作りおつまみについて紹介し、反響が寄せられている。
【写真】安藤優子、家族に人気の手作りおつまみ
安藤は「このところのキッチン居酒屋アンドーのヒットは、枝豆を蒸し焼きにして、白出汁で漬けた簡単おつまみ」「枝豆がご馳走に変身します（笑）」として、手作り料理について報告。「漬けて2日目が最高なんですが、我が家は熟成を待てず、あっという間の完食です（笑）」と家族からの好評ぶりを明かし、居酒屋風の料理が並んだ食卓の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「早速真似します」「美味しそう」「簡単で良いアイデア」「家庭的で素敵」「参考になります」「お疲れさまです」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
