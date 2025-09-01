Ta_2/ex OLDCODEX（鈴木達央）が、OLDCODEXの活動終了から約5年ぶりとなる音楽活動を「SHINKIRO&Co.」（シンキロウ）として再開することを発表した。

SHINKIRO&Co.はボーカルTa_2を中心として、様々なミュージシャンとの交わりを経て音楽を作り上げる“出入り自由の音楽プロジェクト”として稼働。「&Co.」はそうした“仲間たち”と“それを支えるファン”の存在をカンパニー(&Co.)の記号に表したものだ。またSHINKIRO&Co.においての彼は、音楽活動時に馴染みのあるTa_2名義での活動となる。

これにあわせ、正式なライブと新音源のリリースも発表された。10月13日(月祝)には品川インターシティホールでのワンマンライブ＜cantabile con anima＞(読み：カンタービレ コン アニマ)の開催が決定。同時に、ライブ会場/通信販売限定の新音源（Blu-ray付）もリリースされる。

昨年末よりFC会員限定でのファンミーティングにてアコースティック形式でのミニライブは行っていたが、今回の品川インターシティホールでのライブは満を持してバンドスタイルでの公演となる。

ライブ会場/通信販売限定の新音源には新曲5曲を収録。今まで音楽活動の中心であったバンド形態から手触りの異なる音源の作成が進行しており、Ta_2の持つ「音楽好き」の側面が前面へと押し出されている。

新音源に付属するBlu-rayには、2025年6月17日，6月18日にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて行われたファンミーティング＜空中楼閣のラボラトリ＞の演奏シーンと、Ta_2の楽屋風景やリハーサルシーンなどが含まれた映像が収録される。

本作品のさらなる詳細、通信販売の受付詳細などは後日発表。

SHINKIRO&Co. ＜cantabile con anima＞

2025年10月13日（月/祝）品川インターシティホール

開場17:00 / 開演18:00 【チケット料金】前売り 6,500円(税込) / 当日券7,500円(税込)

スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要 【プレオーダー（イープラス）】

＜受付期間＞ 2025年9月1(月) 12:00〜9月7日(日) 23:59

＜受付URL＞ https://eplus.jp/shinkiro-co/

※イープラス抽選受付 ※1人4枚まで

※電子チケット(スマチケ）・紙チケット選択可 ※スマチケは分配可

※発券開始：各公演日の1週間前〜

入金期間：2025年9月11(木) 13:00〜9/15(月/祝) 21:00 【チケット一般発売日】2025年9月20日(土) (問) DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

関連リンク