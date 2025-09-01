「えーー、うわ…」名神高速道路で“制御不能の”車がトラックの目の前横切りガードレールに激突・横転　“バースト”原因か　愛知

愛知県の名神高速道路で8月、走行中の車がコントロールを失い、ガードレールに衝突する瞬間がカメラに捉えられた。ガードレールがくの字に曲がるほどの衝撃で、車は横転した。一部始終を見ていた撮影者は、突然のことに驚きつつ、タイヤのバーストを指摘している。

「お尻ふるような不思議な動きし始めた」

愛知県の名神高速道路で8月26日にドライバーが目にしたのは、“恐怖の瞬間”だった。

走行中だった撮影者の前を走っていた白い車が突然、挙動不審な動きをし始めた。

当時の状況を撮影者は、「お尻をふるような不思議な動きをし始めたので、これはおかしいなと…」と違和感を感じたと語っている。

白い車は異変が起きた直後、コントロールを失い左の車線へと進み、ガードレールに激突したのだ。

車体は衝撃で浮き上がり、ガードレールは「くの字」に折れ曲がっていた。

そして、再び白い車が見えると、車体は横転していた。これには撮影者も思わず、「えーー、うわ…」と声がこぼれた。

当時について撮影者は、「たぶん（横にいた）トラックが一番怖かったと思います。急に真横から車が来たので、逆にそのトラックが、よく止まれたなと」とコメントしている。

事故原因は“タイヤの異変”か

目の前で起きた予期せぬ出来事だったが、白い車に何が起きたのか。

コントロールを失った瞬間、映像に映っていのは、白い車から外れたとみられる黒く細長い何かだった。

撮影者は事故の原因について、「推測ではありますが、おそらくタイヤが剥がれていたというのが見えている以上、（タイヤが）バーストしてハンドル制御がきかなくなって、衝突してしまったんだろうなと」と分析している。

警察によると、この事故によるけが人はないという。

（「イット！」 8月29日放送より）