µÈ°æÏÂºÈ¤¬¡¢Á´¹ñ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2022Ç¯1·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë¥Ä¥¢¡¼ÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿3¥¨¥ê¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î12·î28Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÀçÂæ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ9¸ø±é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¥½¥í¤È¤·¤Æ¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¡ãµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 ¸¸I BLOOD MUSIC¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤ËµÈ°æÏÂºÈ¤Î¡Ö·ì¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ÊÂåÉ½¶Ê¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ãµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 ¸¸I BLOOD MUSIC¡ä
2025Ç¯
12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶ ¹ÖÆ²
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
12·î19Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ¡¦¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
2026Ç¯
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO¡¡03-3045-9999¡¡http://sogotokyo.com/
1·î20Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§BEA¡¡092-712-4221¡¡https://www.bea-net.com/
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡¡https://sundayfolk.com/
1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO OSAKA¡¡06-6344-3326¡¡http://www.sogoosaka.com/
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§G.I.P¡¡https://www.gip-web.co.jp/t/info
